Şarkıcı Şimal Kimdir, Neden Öldü, Hastalığı Neydi? Şimal Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Tüm Merak Edilenler
Bir süre önce meme kanseri teşhisi konan ve tedavi gören ünlü şarkıcı Şimal sağlık durumuyla ilgili son günlerde peş peşe kötü haberler geliyordu. Son olarak eşi Necati Arıca acı haberi duyurdu. Uzun yıllardır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal hayatını kaybetti. Peki Şimal kimdir?
İşte hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı Şimal Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimal Neden Öldü?
Şimal’in Kariyer Başlangıcı
Şimal’in Özel Hayatı
Şimal’in Öne Çıkan Açıklamaları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıları
Ödülleri ve Adaylıkları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın