Paul Thomas Anderson'ın Henüz İsmi Açıklanmayan Yeni Filminin Başrolünde Leonardo DiCaprio Yer Alacak!
Paul Thomas Anderson'ın Henüz İsmi Açıklanmayan Yeni Filminin Başrolünde Leonardo DiCaprio Yer Alacak!
Çekimleri 21 Ocak'ta Kaliforniya'da başlayacak olan Paul Thomas Anderson'ın henüz ismi belli olmayan yeni filmiyle ilgili detaylar verilmese de projenin başrolleri belli olmaya başladı.
Merakla beklenen filmin başrollerinde hangi yıldız oyuncular yer alacak birlikte bakalım. 👇
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"There Will Be Blood" ve "Phantom Thread" gibi yapımların yönetmenliğini üstlenen Paul Thomas Anderson'ın bir sonraki filmi için hazırlıklar başladı.
Paul Thomas Anderson'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını ise Sara Murphy, Adam Somner'la birlikte üstlenecek.
Henüz ismi açıklanmayan film Warner Bros. Pictures'ta hazırlandı ve çekimlerinin 21 Ocak'ta Kaliforniya'da başlaması planlanıyor.
Hikaye ayrıntıları şimdilik gizli tutulsa da filmin çağdaş bir kurguya sahip olduğu ve Anderson'un şu ana kadar denediği "en ticari" film olacağı söyleniyor.
Filmin başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yer alması projenin şimdiden büyük merak uyandırması için yeterli diye düşünüyoruz.
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Hollywood'un aykırı çocuğu olarak bilinen Sean Penn'de projenin başrollerinden biri olarak kadroya dahil edildi.
Son olarak yetenekli oyuncu kadrosundaki belli olan son isim ise 'Black Monday'in yıldızı Regina Hall oldu.
Ayrıca filmin, başrollerdeki yıldızların dışında büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olacağı da şimdiden belirtiliyor.
Paul Thomas Anderson'ın isimsiz yeni filminden beklentileriniz neler? Oyuncu kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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