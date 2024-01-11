Paul Thomas Anderson'ın Henüz İsmi Açıklanmayan Yeni Filminin Başrolünde Leonardo DiCaprio Yer Alacak!

Çekimleri 21 Ocak'ta Kaliforniya'da başlayacak olan Paul Thomas Anderson'ın henüz ismi belli olmayan yeni filmiyle ilgili detaylar verilmese de projenin başrolleri belli olmaya başladı.

Merakla beklenen filmin başrollerinde hangi yıldız oyuncular yer alacak birlikte bakalım. 👇