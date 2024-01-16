Guy Ritchie'nin Aynı Adlı Filminden Uyarlanan 'The Gentlemen'in İlk Fragmanına Gelen Tepkiler
Guy Ritchie'nin Aynı Adlı Filminden Uyarlanan 'The Gentlemen'in İlk Fragmanına Gelen Tepkiler
2019 yapımı, Guy Ritchie’nin yazıp yönettiği 'The Gentlemen' filmi diziye uyarlanıyor. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanı çıktı.
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Guy Ritchie’nin yazıp yönettiği 'The Gentlemen' 2019 yapımı aksiyon ve macera severlerin keyifle izlediği bir film.
Oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Jeremy Strong, Henry Golding ve Hugh Grant gibi isimler yer aldı.
22 milyon dolarlık bütçeye karşılık 115 milyon doların biraz üzerinde hasılat elde ederek büyük bir başarıya imza atan film, geçtiğimiz mart ayı dizi uyarlamasına yeşil ışık yakmıştı.
Guy Ritchie'nin aynı adlı filminden uyarlanan 'The Gentlemen' dizisinde ise başrolü Theo James üstlendi.
Netflix'te ekrana gelecek dizinin kadrosunda Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz ve Vinnie Jones gibi isimler yer alacak.
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Filmin sonrasında geçecek olan dizi, James'in canlandırdığı Eddie Halstead karakterinin babasının vefatının ardından kendisine miras kalan mülkün efsanevi Michael Pearson'a ait marihuana imparatorluğuyla ilişkili olduğunu keşfetmesiyle yaşananlara odaklanacak.
Prodüksiyonu önümüzdeki hafta Londra'da başlayacak olan dizide Theo James'e Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz ve Vinnie Jones gibi isimler eşlik edecek.
Heyecanla beklenen filmin resmi tanıtım fragmanı yayınlandı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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