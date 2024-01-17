Başrolünde Christian Bale'ın Yer Aldığı "Bride Of Frankenstein"ın Kadrosuna Yıldız İsimler Dahil Oldu!
Başrolünde Christian Bale'ın Yer Aldığı "Bride Of Frankenstein"ın Kadrosuna Yıldız İsimler Dahil Oldu!
Maggie Gyllenhaal tarafından yönetilen 'Bride of Frankenstein' filminin oyuncu kadrosuna yıldız isimler dahil oldu.
Filmin detaylarına birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
James Whale‘in yönetmen koltuğuna oturduğu 1935 yapımı orijinal film 'Bride of Frankestein', kült film koleksiyonlarının vazgeçilmezlerinden biri.
Orijinal filmde döneminin en önemli oyuncularından Elsa Lanchester ve Boris Karloff başrolleri paylaşmıştı.
2025 yılında vizyona girmesi planlanan ikonik filmin beyaz perdeye yeniden uyarlanması için çalışmalar başladı.
Filmde Christian Bale'e Annette Benning, Penelope Cruz, Jessie Buckley ve Peter Skarsgaard eşlik edecek.
Elsa Lanchester, hem Frankenstein'ın gelinini hem de Frrankenstein romanının yazarı Mary Shelley'i canlandırırken, Boris Karloff bir kez daha Frankenstein'ın canavarına hayat verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni filmde, yalnız Dr. Frankenstein, kendisine bir arkadaş bulma konusunda Dr. Euphronius'tan yardım almak üzere 1930'ların Chicago'suna gider.
Yapımcılığını Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler ve Osnant Handelsman Keren'in üstlendiği filmin çekimlerine mart ayı sona ermeden başlanması planlanıyor.
Maggie Gyllenhaal'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın