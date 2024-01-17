Aksiyonun Film Dünyasına Yansımasında Bitirim İkili Filminin İlham Veren Hikayesi
Aksiyonun Film Dünyasına Yansımasında Bitirim İkili Filminin İlham Veren Hikayesi
Kaynak: https://collider.com/jackie-chan-rush...
Hadi bir zaman makinesiyle 1998'e geri dönelim. Furbies viral olmuş, Seinfeld finalini yapmış, Jackie Chan ise Hollywood kapılarını aralamıştı. İşte tam da bu yıl, Bitirim İkili (Rush Hour) sahneye çıktı ve Chan'i uluslararası bir yıldız yaptı. Ancak bu komedi şöleni, sadece Chan'in kariyerine değil, film eleştirilerinin bulunduğu bir yerin doğmasına da sebep oldu. Peki, bu nasıl oldu?
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Bitirim İkili, Brett Ratner'ın büyük bir hayal gücü ve Ross LaManna'nın kaleminden çıkan bir senaryo ile karşımıza çıktı.
Peki ya "Bitirim İkili" ne hakkında?
Bitirim İkili, eleştirmenler açısından belki de yeni bir şey sunmamış olabilir, ancak Batılı izleyicilere Jackie Chan'i Hollywood tarzında ilk kez gösterdi.
Gelelim Rotten Tomatoes'un hikayesine...
Sonuç olarak, Bitirim İkili sadece bir komedi değil, aynı zamanda Hollywood'u fetheden bir fenomen.
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Sizce de bir internet sitesinin doğuşunun altında böyle bir hikaye olması ilham verici değil mi? Bitirim İkili filmine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarda buluşalım...
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