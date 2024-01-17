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Aksiyonun Film Dünyasına Yansımasında Bitirim İkili Filminin İlham Veren Hikayesi

Aksiyonun Film Dünyasına Yansımasında Bitirim İkili Filminin İlham Veren Hikayesi

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:44

Hadi bir zaman makinesiyle 1998'e geri dönelim. Furbies viral olmuş, Seinfeld finalini yapmış, Jackie Chan ise Hollywood kapılarını aralamıştı. İşte tam da bu yıl, Bitirim İkili (Rush Hour) sahneye çıktı ve Chan'i uluslararası bir yıldız yaptı. Ancak bu komedi şöleni, sadece Chan'in kariyerine değil, film eleştirilerinin bulunduğu bir yerin doğmasına da sebep oldu. Peki, bu nasıl oldu?

Kaynak: https://collider.com/jackie-chan-rush...
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Bitirim İkili, Brett Ratner'ın büyük bir hayal gücü ve Ross LaManna'nın kaleminden çıkan bir senaryo ile karşımıza çıktı.

Bitirim İkili, Brett Ratner'ın büyük bir hayal gücü ve Ross LaManna'nın kaleminden çıkan bir senaryo ile karşımıza çıktı.

İki farklı dünyanın çarpışmasını konu alan bu filmde, Jackie Chan'in hızlı elleri doğunun, Chris Tucker'ın da gevezeliği batının temsilcisiydi. Bu komedi ikilisi, başta dil engeli olmak üzere farklılıklarıyla dikkat çekse de, setteki uyumsuzlukları filmin başarısına dönüştü. Chan'in çılgın dövüş sahneleri ve Tucker'ın esprili enerjisi, Hollywood'un yeni ikonları olarak parladı. Onların bu karizmatik kimyası Ratner'in inancıyla film dünyasında unutulmaz bir işbirliği yarattı.

Peki ya "Bitirim İkili" ne hakkında?

Peki ya "Bitirim İkili" ne hakkında?

İngiliz sömürgeciliğinin son günlerinde, Chan'in canlandırdığı Lee, Hong Kong limanında bir baskın düzenler. Ardından Soo Yung'un kaçırılmasıyla Lee, Los Angeles'taki Başkonsolos Han ile işbirliği yapar. FBI, uluslararası bir krizden kaçınmak için Los Angeles Polis Departmanı'ndan James Carter'ı ekibe katar. İşte bu noktadan sonra olaylar karışır, gülme krizleri başlar ve aksiyonun dozu artar.

Bitirim İkili, eleştirmenler açısından belki de yeni bir şey sunmamış olabilir, ancak Batılı izleyicilere Jackie Chan'i Hollywood tarzında ilk kez gösterdi.

Bitirim İkili, eleştirmenler açısından belki de yeni bir şey sunmamış olabilir, ancak Batılı izleyicilere Jackie Chan'i Hollywood tarzında ilk kez gösterdi.

Chris Tucker'ın enerjisiyle birleşince, film gişeyi altüst etti. 1998'de yedinci büyük film olarak 140 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve bir dizi devam filmi yarattı. Chan, artık küresel bir fenomendi.

Gelelim Rotten Tomatoes'un hikayesine...

Gelelim Rotten Tomatoes'un hikayesine...

Senh Dong, büyük bir Jackie Chan hayranı olarak, Bitirim İkili'nin incelemelerini bulmak istiyordu. Maalesef bulamayınca ne yapsın, kendine bir hayran sayfası açmaya karar verdi. Ancak film gecikince, Senh, başka filmlerin eleştirilerini bir araya getirmeye karar verdi. Ve işte o an, Rotten Tomatoes'un temelleri atıldı. Senh'in Jackie Chan sevgisi, şimdi milyonlarca insanın film dünyasını değerlendirmesine olanak tanıyan bir platforma dönüştü.

Sonuç olarak, Bitirim İkili sadece bir komedi değil, aynı zamanda Hollywood'u fetheden bir fenomen.

Sonuç olarak, Bitirim İkili sadece bir komedi değil, aynı zamanda Hollywood'u fetheden bir fenomen.

Jackie Chan'in kariyerini yükseltmesi, Chris Tucker'la kurduğu eğlenceli kimya ve bir hayranın Rotten Tomatoes'u başlatmasıyla, bu film kült bir hal aldı. O zamanlar bu filmi izleyen birine sorsanız, 'Anladın mı şu sözleri?' diyecekleri bir replik bile çıkartmıştı ortaya.

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Sizce de bir internet sitesinin doğuşunun altında böyle bir hikaye olması ilham verici değil mi? Bitirim İkili filmine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarda buluşalım...

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