Aksiyonun Film Dünyasına Yansımasında Bitirim İkili Filminin İlham Veren Hikayesi

Hadi bir zaman makinesiyle 1998'e geri dönelim. Furbies viral olmuş, Seinfeld finalini yapmış, Jackie Chan ise Hollywood kapılarını aralamıştı. İşte tam da bu yıl, Bitirim İkili (Rush Hour) sahneye çıktı ve Chan'i uluslararası bir yıldız yaptı. Ancak bu komedi şöleni, sadece Chan'in kariyerine değil, film eleştirilerinin bulunduğu bir yerin doğmasına da sebep oldu. Peki, bu nasıl oldu?