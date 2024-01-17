Bir Dönemler Aamir Khan İle Birlikte Hepimizi Ağlatan Yerdeki Yıldızlar Filminin Küçük İşan'ı Kocaman Oldu

Bir dönemler her boş derste izlenen, hayat dersi almamız için oldukça etkili görülen bir film vardı hatırlar mısınız... Aamir Khan'ın başrolünde olduğu Yerdeki Yıldızlar filmi. İşte bizi o dönem bile ağlamaktan helak eden filmin çocuk yıldızı Darsheel Safary şimdilerde kocaman bir delikanlı!