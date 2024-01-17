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Bir Dönemler Aamir Khan İle Birlikte Hepimizi Ağlatan Yerdeki Yıldızlar Filminin Küçük İşan'ı Kocaman Oldu

Bir Dönemler Aamir Khan İle Birlikte Hepimizi Ağlatan Yerdeki Yıldızlar Filminin Küçük İşan'ı Kocaman Oldu

Aamir Khan
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.01.2024 - 18:40

Bir dönemler her boş derste izlenen, hayat dersi almamız için oldukça etkili görülen bir film vardı hatırlar mısınız... Aamir Khan'ın başrolünde olduğu Yerdeki Yıldızlar filmi. İşte bizi o dönem bile ağlamaktan helak eden filmin çocuk yıldızı Darsheel Safary şimdilerde kocaman bir delikanlı!

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Aamir Khan'ın 2007 yılında vizyona giren filmi Yerdeki Yıldızlar'ı istisnasız hepimiz izlemişizdir.

Aamir Khan'ın 2007 yılında vizyona giren filmi Yerdeki Yıldızlar'ı istisnasız hepimiz izlemişizdir.

Kendi isteğimizle açıp izlemesek bile okulda herhangi bir boş derste, karne haftasında ya da etkinlik zamanlarından birinde bu filme denk gelmemiş olmanız imkansız.

Disleksi hastası olan Ishaan (İşan)'ın yaşadığı zorlukları ve zorbalığı izlerken hepimizin gözleri dolmuştur.

Disleksi hastası olan Ishaan (İşan)'ın yaşadığı zorlukları ve zorbalığı izlerken hepimizin gözleri dolmuştur.

Aamir Khan'ın canlandırdığı öğretmen Ram Shankar'ın, İşan'ın disleksi olduğunu anlaması ile gelişen süreç ise mucizelerle dolu gelmişti izlerken hepimize.

Filmin küçük yıldızı İşan'a, o zamanlar 10 yaşında olan oyuncu Darsheel Safary hayat veriyordu.

Filmin küçük yıldızı İşan'a, o zamanlar 10 yaşında olan oyuncu Darsheel Safary hayat veriyordu.

Hatta ilk rolü olmasına rağmen sayısız ödül almıştı bu filmdeki rolüyle.

Her ne kadar Yerdeki Yıldızlar filmini izlerken bize küçük gelse de, kendisi şimdilerde 26 yaşında bir delikanlı.

Her ne kadar Yerdeki Yıldızlar filmini izlerken bize küçük gelse de, kendisi şimdilerde 26 yaşında bir delikanlı.

Biliyoruz inanması güç...

Görünce "ne zaman yaşlandık?" diye sorguluyor insan. Fakat Darsheel Safary 26 yaşında.

Görünce "ne zaman yaşlandık?" diye sorguluyor insan. Fakat Darsheel Safary 26 yaşında.

9 Mart 1997 yılında Hindistan'da doğan genç isim hala oyunculuk yapmayı sürdürüyor.

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Instagram hesabında aktif olarak paylaşım yapan Safary, aslında geçtiğimiz gün Aamir Khan'ın kızının düğününe katılmasıyla gündeme geldi.

Instagram hesabında aktif olarak paylaşım yapan Safary, aslında geçtiğimiz gün Aamir Khan'ın kızının düğününe katılmasıyla gündeme geldi.

Bilmeyenler için Bollywood'un en ünlü aktörü Aamir Khan, geçtiğimiz günlerde kızının düğününü gerçekleştirdi. Darsheel Safary de düğüne davetli olan isimlerden bir tanesiydi.

İşte Aamir Khan'ın kızının düğününde basın mensuplarına poz verdiği o an kameralara böyle yansıdı:

Düğünü kaçırdıysanız:

Düğüne katıldığı sırada Hint basınında da dikkat çeken Darsheel Safary'nin yıllar önce kendisiyle başrol oynayan Aamir Khan'a olan vefası konuşuldu.

Düğüne katıldığı sırada Hint basınında da dikkat çeken Darsheel Safary'nin yıllar önce kendisiyle başrol oynayan Aamir Khan'a olan vefası konuşuldu.

Tabii ne kadar büyüdüğünü görenler hayretler içerisinde kaldı.

Tabii ne kadar büyüdüğünü görenler hayretler içerisinde kaldı.

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