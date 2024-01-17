Bir Dönemler Aamir Khan İle Birlikte Hepimizi Ağlatan Yerdeki Yıldızlar Filminin Küçük İşan'ı Kocaman Oldu
Bir Dönemler Aamir Khan İle Birlikte Hepimizi Ağlatan Yerdeki Yıldızlar Filminin Küçük İşan'ı Kocaman Oldu
Bir dönemler her boş derste izlenen, hayat dersi almamız için oldukça etkili görülen bir film vardı hatırlar mısınız... Aamir Khan'ın başrolünde olduğu Yerdeki Yıldızlar filmi. İşte bizi o dönem bile ağlamaktan helak eden filmin çocuk yıldızı Darsheel Safary şimdilerde kocaman bir delikanlı!
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Aamir Khan'ın 2007 yılında vizyona giren filmi Yerdeki Yıldızlar'ı istisnasız hepimiz izlemişizdir.
Disleksi hastası olan Ishaan (İşan)'ın yaşadığı zorlukları ve zorbalığı izlerken hepimizin gözleri dolmuştur.
Filmin küçük yıldızı İşan'a, o zamanlar 10 yaşında olan oyuncu Darsheel Safary hayat veriyordu.
Her ne kadar Yerdeki Yıldızlar filmini izlerken bize küçük gelse de, kendisi şimdilerde 26 yaşında bir delikanlı.
Görünce "ne zaman yaşlandık?" diye sorguluyor insan. Fakat Darsheel Safary 26 yaşında.
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Instagram hesabında aktif olarak paylaşım yapan Safary, aslında geçtiğimiz gün Aamir Khan'ın kızının düğününe katılmasıyla gündeme geldi.
İşte Aamir Khan'ın kızının düğününde basın mensuplarına poz verdiği o an kameralara böyle yansıdı:
Düğüne katıldığı sırada Hint basınında da dikkat çeken Darsheel Safary'nin yıllar önce kendisiyle başrol oynayan Aamir Khan'a olan vefası konuşuldu.
Tabii ne kadar büyüdüğünü görenler hayretler içerisinde kaldı.
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