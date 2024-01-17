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Şükrü Özyıldız Hasta Sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya Şefkati ve Refakatiyle Gönlümüze Bir Kez Daha Taht Kurdu

Şükrü Özyıldız Hasta Sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya Şefkati ve Refakatiyle Gönlümüze Bir Kez Daha Taht Kurdu

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.01.2024 - 16:54

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beridir oldukça romantik bir aşkın içinde bildiğiniz gibi. Magazinde sık sık ikilinin bahsini duyuyoruz. Son olarak hasta olmasına rağmen çekime gitmesi gereken Sibil Çetinkaya'ya sevgilisi Şükrü Özyıldız öyle refakat etti ki, merhametiyle gönlümüze bir kez daha taht kurdu.

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Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını 2023 yılının Eylül ayında öğrenmiştik hatırlarsanız.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını 2023 yılının Eylül ayında öğrenmiştik hatırlarsanız.

Çitin birlikte pozlarının ortaya çıkmasıyla birlikte sevgili olduklarına dair iddialar dolaşmaya başlamıştı. Herhangi bir açıklama gelmese de, birlikte sabahları ormana yürüyüş yapmaya gittikleri sırada hayranlarının objektiflerine yakalanan çift 'tamam olmuşlar' dedirtmişti.

Aslında ilişkilerinin ilk itirafı Şükrü Özyıldız'ın, Sibil Çetinkaya'yı Instagram hikayesinde paylaşması olmuştu.

Aslında ilişkilerinin ilk itirafı Şükrü Özyıldız'ın, Sibil Çetinkaya'yı Instagram hikayesinde paylaşması olmuştu.

Konuşmacı olarak Brand Week İstanbul'a katılan sevgilisini yalnız bırakmamış ve onu en önden dinlemişti. Bir de hikayesinde paylaşmış ve 'Seninle gurur duyuyorum' yazmıştı.

Bu ikilinin en kafa karıştıran ve ilişkileri için "yürümeyebilir" dedirten noktası ise aşklarının retroda başlamış olmasıydı.

Bu ikilinin en kafa karıştıran ve ilişkileri için "yürümeyebilir" dedirten noktası ise aşklarının retroda başlamış olmasıydı.

Fakat taze sayılabilecek çiftimiz sosyal medyada birlikte çok sık paylaşım yapmasalar da, her an yan yana olduklarını anlayabiliyoruz. Yaptıkları paylaşımlarla da oldukça büyük bir aşk yaşadıklarını fark ediyoruz.

Birlikte çıktıkları tatillerden bahsetmemize gerek yok elbette. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla "bize de nasip olsun" dedirttiler çünkü.

Birlikte çıktıkları tatillerden bahsetmemize gerek yok elbette. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla "bize de nasip olsun" dedirttiler çünkü.

İkili 2023 yılının sonunu Sri Lanka'da romantik ve egzotik bir tatille geçirdi biliyorsunuz ki.

Dolu dizgin aşkları hız kesmeden devam eden ikilinin birlikte yılbaşı organizasyonuna katıldıkları pozları ise dibimizi düşürmüştü!

Dolu dizgin aşkları hız kesmeden devam eden ikilinin birlikte yılbaşı organizasyonuna katıldıkları pozları ise dibimizi düşürmüştü!

Fotoğrafları görünce bile romantizme doymuştuk. Bir de onları düşünün!

Burada diğer pozları da paylaşmıştık.

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Instagram hesabında bugün yaptığı paylaşımlar sırasında çok hasta olduğunu duyuran Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine doktor gibi baktığı anları da takipçilerine gösterdi.

Instagram hesabında bugün yaptığı paylaşımlar sırasında çok hasta olduğunu duyuran Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine doktor gibi baktığı anları da takipçilerine gösterdi.

Şükrü Özyıldız, sevgilisinin bir an önce iyileşebilmesi için ona takviyeyi nasıl kullanması gerektiğini detaylı bir şekilde açıklıyor.

Üstüne basa basa anlatıyor gördüğünüz gibi.

Şükrü Özyıldız'ın sevgilisine getirdiği balı da görüyoruz. "İyi gelir sana"

"Aşkım hepsini içeceksin dibinde bırakmayacaksın" uyarısının tatlılığına bakın.

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Ardından çekime giden Çetinkaya'nın "takviyelerimi de yanıma aldım" dediğini görüyoruz.

Ardından çekime giden Çetinkaya'nın "takviyelerimi de yanıma aldım" dediğini görüyoruz.

Kendine geldiğini söylüyor.

Kendine geldiğini söylüyor.

Görüyoruz ki gerçekten de iyi gelmiş!

Görüyoruz ki gerçekten de iyi gelmiş!

Güzel influencer da sevgilisi Şükrü Özyıldız'a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Güzel influencer da sevgilisi Şükrü Özyıldız'a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Tabii Çetinkaya'nın bu paylaşımının ardından "seni aşk iyileştirdi", "dünyada cenneti yaşıyorsun" gibi yorumlar da beraberinde geldi.

Tabii Çetinkaya'nın bu paylaşımının ardından "seni aşk iyileştirdi", "dünyada cenneti yaşıyorsun" gibi yorumlar da beraberinde geldi.
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