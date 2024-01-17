Şükrü Özyıldız Hasta Sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya Şefkati ve Refakatiyle Gönlümüze Bir Kez Daha Taht Kurdu
Şükrü Özyıldız Hasta Sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya Şefkati ve Refakatiyle Gönlümüze Bir Kez Daha Taht Kurdu
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beridir oldukça romantik bir aşkın içinde bildiğiniz gibi. Magazinde sık sık ikilinin bahsini duyuyoruz. Son olarak hasta olmasına rağmen çekime gitmesi gereken Sibil Çetinkaya'ya sevgilisi Şükrü Özyıldız öyle refakat etti ki, merhametiyle gönlümüze bir kez daha taht kurdu.
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Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya aşkını 2023 yılının Eylül ayında öğrenmiştik hatırlarsanız.
Aslında ilişkilerinin ilk itirafı Şükrü Özyıldız'ın, Sibil Çetinkaya'yı Instagram hikayesinde paylaşması olmuştu.
Bu ikilinin en kafa karıştıran ve ilişkileri için "yürümeyebilir" dedirten noktası ise aşklarının retroda başlamış olmasıydı.
Birlikte çıktıkları tatillerden bahsetmemize gerek yok elbette. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla "bize de nasip olsun" dedirttiler çünkü.
Dolu dizgin aşkları hız kesmeden devam eden ikilinin birlikte yılbaşı organizasyonuna katıldıkları pozları ise dibimizi düşürmüştü!
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Instagram hesabında bugün yaptığı paylaşımlar sırasında çok hasta olduğunu duyuran Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine doktor gibi baktığı anları da takipçilerine gösterdi.
Şükrü Özyıldız, sevgilisinin bir an önce iyileşebilmesi için ona takviyeyi nasıl kullanması gerektiğini detaylı bir şekilde açıklıyor.
Üstüne basa basa anlatıyor gördüğünüz gibi.
Şükrü Özyıldız'ın sevgilisine getirdiği balı da görüyoruz. "İyi gelir sana"
"Aşkım hepsini içeceksin dibinde bırakmayacaksın" uyarısının tatlılığına bakın.
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Ardından çekime giden Çetinkaya'nın "takviyelerimi de yanıma aldım" dediğini görüyoruz.
Kendine geldiğini söylüyor.
Görüyoruz ki gerçekten de iyi gelmiş!
Güzel influencer da sevgilisi Şükrü Özyıldız'a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Tabii Çetinkaya'nın bu paylaşımının ardından "seni aşk iyileştirdi", "dünyada cenneti yaşıyorsun" gibi yorumlar da beraberinde geldi.
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