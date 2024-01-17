Şükrü Özyıldız Hasta Sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya Şefkati ve Refakatiyle Gönlümüze Bir Kez Daha Taht Kurdu

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beridir oldukça romantik bir aşkın içinde bildiğiniz gibi. Magazinde sık sık ikilinin bahsini duyuyoruz. Son olarak hasta olmasına rağmen çekime gitmesi gereken Sibil Çetinkaya'ya sevgilisi Şükrü Özyıldız öyle refakat etti ki, merhametiyle gönlümüze bir kez daha taht kurdu.