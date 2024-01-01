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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın Romantik Yılbaşı Pozu Görenlere "Maşallah" Dedirtti

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın Romantik Yılbaşı Pozu Görenlere "Maşallah" Dedirtti

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
01.01.2024 - 22:47

Bir süredir aşk yaşayan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Yılbaşına da birlikte giren çift, romantik pozlarıyla görenlere 'Maşallah' dedirtti.

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Bu yılın magazin bombalarından birisi de Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşk iddiasıydı!

Bu yılın magazin bombalarından birisi de Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşk iddiasıydı!

Kaynak: Gossip Pasta

Sibil'in sosyal medyasında sır gibi sakladığı bu gizemli beyefendinin Şükrü Özyıldız olduğu iddiası magazin dünyasını saklarken çok değil kısa bir süre sonra bombayı Şükrü bombayı patlattı.

Sibil'in sosyal medyasında sır gibi sakladığı bu gizemli beyefendinin Şükrü Özyıldız olduğu iddiası magazin dünyasını saklarken çok değil kısa bir süre sonra bombayı Şükrü bombayı patlattı.

Aşkları ayyuka çıkınca göğüslerini gere gere paylaşım yapmaya başlayan ikili, sosyal medyanın gözde çiftlerinden biri oldu.

Aşkları ayyuka çıkınca göğüslerini gere gere paylaşım yapmaya başlayan ikili, sosyal medyanın gözde çiftlerinden biri oldu.

Aşklarını doludizgin yaşayan çift, katıldıkları organizasyonlara da birlikte katılmaya başlamıştı. Takipçileri de yeni fotoğraflarını merakla beklerken şimdi ise yılbaşı pozu geldi!

Aşklarını doludizgin yaşayan çift, katıldıkları organizasyonlara da birlikte katılmaya başlamıştı. Takipçileri de yeni fotoğraflarını merakla beklerken şimdi ise yılbaşı pozu geldi!

İşte Sibil ve Şükrü çiftinin romantik yılbaşı pozları!

İşte Sibil ve Şükrü çiftinin romantik yılbaşı pozları!
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Fakat belli ki hala nazardan korkuyorlar çünkü Şükrü Bey'in sadece kolunu ya da bacağını görüyoruz fotoğraflarda! 😂

Fakat belli ki hala nazardan korkuyorlar çünkü Şükrü Bey'in sadece kolunu ya da bacağını görüyoruz fotoğraflarda! 😂

Yeni yılı da aşk temennisi ile kapatan çift, yoruma boğuldu!

Yeni yılı da aşk temennisi ile kapatan çift, yoruma boğuldu!

Maşallah demeyi unutmayalım!

Maşallah demeyi unutmayalım!

Peki siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!

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