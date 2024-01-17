Gupse Özay'ın Yeni Filmi 'Lohusa'nın Galasında Tercih Ettiği Kıyafeti Herkesten Tam Not Aldı!

'Deliha', 'Eltilerin Savaşı' ve 'Görümce' filmleriyle komedi dalındaki çektiği filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gupse Özay yeni filmi 'Lohusa' ile hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Dün gece gerçekleşen gala gecesinde giymiş olduğu kıyafet beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇