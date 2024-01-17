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Gupse Özay'ın Yeni Filmi 'Lohusa'nın Galasında Tercih Ettiği Kıyafeti Herkesten Tam Not Aldı!

Gupse Özay'ın Yeni Filmi 'Lohusa'nın Galasında Tercih Ettiği Kıyafeti Herkesten Tam Not Aldı!

Gupse Özay
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:44

'Deliha', 'Eltilerin Savaşı' ve 'Görümce' filmleriyle komedi dalındaki çektiği filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gupse Özay yeni filmi 'Lohusa' ile hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Dün gece gerçekleşen gala gecesinde giymiş olduğu kıyafet beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇

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Gupse Özay'ın uzun bir aranın ardından sonra kendisinin kaleme aldığı 'Lohusa' filmi 19 Ocak'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Gupse Özay'ın uzun bir aranın ardından sonra kendisinin kaleme aldığı 'Lohusa' filmi 19 Ocak'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlülerin akın ettiği gala gecesi dün gece gerçekleşti. Gupse Özay galada yaptığı konuşmayla her zamanki gibi kendine hayran bırakmayı başardı.

Ünlülerin akın ettiği gala gecesi dün gece gerçekleşti. Gupse Özay galada yaptığı konuşmayla her zamanki gibi kendine hayran bırakmayı başardı.
onedio.com

Ve tabi ki eşi Barış Arduç bu gecede biricik eşini yalnız bırakmadı. Hatta öpücüklere boğduğu anlar kalplerimizi eritti.

Ve tabi ki eşi Barış Arduç bu gecede biricik eşini yalnız bırakmadı. Hatta öpücüklere boğduğu anlar kalplerimizi eritti.

Barış Arduç'un Gupse Özay'ı öpücüklere boğduğu anlara birlikte bakalım.👇

Hayranlarıyla buluşmak için gün sayan filmin bu özel gecesinde Gupse Özay'ın giymiş olduğu kıyafet herkes tarafından çok beğenildi.

Hayranlarıyla buluşmak için gün sayan filmin bu özel gecesinde Gupse Özay'ın giymiş olduğu kıyafet herkes tarafından çok beğenildi.

Beğeni yağmuruna tutuldu.👇

Beğeni yağmuruna tutuldu.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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