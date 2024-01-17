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Yeşilçam'ın Usta İsmi Cüneyt Arkın'ın Miras Davasında Nuri Alço Tanık Olarak Dinlendi!

Yeşilçam'ın Usta İsmi Cüneyt Arkın'ın Miras Davasında Nuri Alço Tanık Olarak Dinlendi!

Cüneyt Arkın Nuri Alço
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:21

Cüneyt Arkın'ın eşi ve eski eşinden kızı arasındaki miras davasında Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço tanık olarak dinlendi. 

Nuri Alço, 'Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi' dedi

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/cu...
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Geçtiğimiz yıl vefat eden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik olmuştu.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik olmuştu.

Cüneyt Arkın'ın iki oğlu dışında bir de ilk eşinden kızı Filiz Cüreklibatır mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açtı.

Cüneyt Arkın'ın iki oğlu dışında bir de ilk eşinden kızı Filiz Cüreklibatır mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açtı.

Bu davada daha önce Betül, Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır’ın şahitleri olarak Ediz Hun ve İlkim Karaca, Filiz Cüreklibatır'ın annesi Güler Mocan da kızı adına tanıklık etmişti.👇

DHA'nın aktardığına göre, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Betül Cüreklibatır adına tanıklık yapan oyuncu Nuri Alço katıldı.

DHA'nın aktardığına göre, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Betül Cüreklibatır adına tanıklık yapan oyuncu Nuri Alço katıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; Yeşilçam aktörlerinin o dönemlerde yüksek bir gelir elde etmediğini vurgulayan Alço, "O dönemde aktörler tüm giysilerini kendileri alır, minibüslerle setlere giderdi. Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi" dedi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; Yeşilçam aktörlerinin o dönemlerde yüksek bir gelir elde etmediğini vurgulayan Alço, "O dönemde aktörler tüm giysilerini kendileri alır, minibüslerle setlere giderdi. Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi" dedi.

"Cüneyt Arkın'ın telif hakkı ve geliri de söz konusu değildi. O dönem oyuncularından Kemal Sunal da öldükten sonra, eşinin başvurusu sayesinde telif hakkı kazanmıştır. Cüneyt Arkın, sinemadaki çalışmaları neticesinde birtakım ciddi sakatlıklar geçirmişti. Sigortası olmadığı için tedavi görerek tüm masraflarını ve sağlık harcamalarını cebinden karşılamıştır." şeklinde konuştu.

"Cüneyt Arkın'ın telif hakkı ve geliri de söz konusu değildi. O dönem oyuncularından Kemal Sunal da öldükten sonra, eşinin başvurusu sayesinde telif hakkı kazanmıştır. Cüneyt Arkın, sinemadaki çalışmaları neticesinde birtakım ciddi sakatlıklar geçirmişti. Sigortası olmadığı için tedavi görerek tüm masraflarını ve sağlık harcamalarını cebinden karşılamıştır." şeklinde konuştu.
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Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Nuri Alço, "Tanık olarak geldim, kızıyla ilgili bir mevzu vardı. Yeşilçam'dan, sinemadan olan şeyleri anlattık o kadar, gayet iyi geçti. Sorun yok" dedi. Betül Cüreklibatır ve Filiz Cüreklibatır ise konuşmak istemediler.

Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Nuri Alço, "Tanık olarak geldim, kızıyla ilgili bir mevzu vardı. Yeşilçam'dan, sinemadan olan şeyleri anlattık o kadar, gayet iyi geçti. Sorun yok" dedi. Betül Cüreklibatır ve Filiz Cüreklibatır ise konuşmak istemediler.

Sizin bu açıklamalar doğrultusunda fikirleriniz ne yönde olur? Yorumlarda buluşalım.

Sizin bu açıklamalar doğrultusunda fikirleriniz ne yönde olur? Yorumlarda buluşalım.

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