Yeşilçam'ın Usta İsmi Cüneyt Arkın'ın Miras Davasında Nuri Alço Tanık Olarak Dinlendi!
Yeşilçam'ın Usta İsmi Cüneyt Arkın'ın Miras Davasında Nuri Alço Tanık Olarak Dinlendi!
Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/cu...
Cüneyt Arkın'ın eşi ve eski eşinden kızı arasındaki miras davasında Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço tanık olarak dinlendi.
Nuri Alço, 'Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi' dedi
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Geçtiğimiz yıl vefat eden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik olmuştu.
Cüneyt Arkın'ın iki oğlu dışında bir de ilk eşinden kızı Filiz Cüreklibatır mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine dava açtı.
DHA'nın aktardığına göre, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Betül Cüreklibatır adına tanıklık yapan oyuncu Nuri Alço katıldı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; Yeşilçam aktörlerinin o dönemlerde yüksek bir gelir elde etmediğini vurgulayan Alço, "O dönemde aktörler tüm giysilerini kendileri alır, minibüslerle setlere giderdi. Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi" dedi.
"Cüneyt Arkın'ın telif hakkı ve geliri de söz konusu değildi. O dönem oyuncularından Kemal Sunal da öldükten sonra, eşinin başvurusu sayesinde telif hakkı kazanmıştır. Cüneyt Arkın, sinemadaki çalışmaları neticesinde birtakım ciddi sakatlıklar geçirmişti. Sigortası olmadığı için tedavi görerek tüm masraflarını ve sağlık harcamalarını cebinden karşılamıştır." şeklinde konuştu.
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Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Nuri Alço, "Tanık olarak geldim, kızıyla ilgili bir mevzu vardı. Yeşilçam'dan, sinemadan olan şeyleri anlattık o kadar, gayet iyi geçti. Sorun yok" dedi. Betül Cüreklibatır ve Filiz Cüreklibatır ise konuşmak istemediler.
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