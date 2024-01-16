Geçirdiği Estetik Ameliyatlarla Sık Sık Gündem Olan Türkücü Ceylan Vasiyetini Açıkladı!
Geçirdiği Estetik Ameliyatlarla Sık Sık Gündem Olan Türkücü Ceylan Vasiyetini Açıkladı!
Geçirdiği estetik ameliyatlar ve imaj değişiklikleri ile sık sık gündem olan şarkıcı Ceylan, katıldığı programda vasiyetini açıkladı.
Detaylara birlikte bakalım.
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80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ün kazanan şarkıcı Ceylan değiştirdiği imajlar ile sık sık magazin gündemine geliyor.
Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla ve imaj değişikliğiyle adeta başka biri olan türkücü Ceylan yeni haliyle de epey konuşuldu.
Gündemden düşmek bilmeyen Ceylan canlı yayında ilk kez vasiyetini açıkladı. Program sunucusu Alişan’ın ‘Hayatının şarkısı hangisi? sorusuna ‘Benim Hayatım’ cevabını vererek izleyenleri şaşırttı.
Vasiyetini açıklayan Ceylan, "Benim vasiyetim var bu şarkıyla ilgili. Ben ölürsem mezarımın başına gelip bu şarkıyı çalın. Bu şarkının bende yeri çok başka. Çünkü benim hayatımı anlatıyor. Bu şarkı benim hayatım" ifadelerini kullandı.
Ceylan, Alişan’ın ‘Bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin?’ sorusuna "Herkes her zaman mutlu olmaz. Hayat böyle bir şeydir. Dünyaya bir daha gelsem yeniden Melodi ve Yiğitcan’ın annesi olmak isterdim."
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"Yeniden Türkan Avcı ve Ahmet Avcı’nın kızı olarak dünyaya gelmek isterdim. Nazan Avcı, Ezo Avcı ve Nalan Avcı’nın kardeşi olarak dünyaya gelmek isterdim. Sizlerin de ‘Ceylo’su olarak dünyaya gelmek isterdim" yanıtını verdi.
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