'O Ses Türkiye' Yılbaşı Özel Programında Jüri Olan Meryem Uzerli Reklam Ücretini İki Katına Çıkardı!
'O Ses Türkiye' Yılbaşı Özel Programında Jüri Olan Meryem Uzerli Reklam Ücretini İki Katına Çıkardı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/rek...
Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Meryem Uzerli, en son O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri olarak izleyici karşısına çıkmıştı.
Reklam tekliflerini 10 milyon liradan 20 milyona çıkardığı söyleniyor. Detaylara birlikte bakalım. 👇
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'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran Meryem Uzerli son zamanlarda herhangi bir projede yer almıyordu.
En son O Ses Türkiye yılbaşı özel programında jüri koltuğunda oturan güzel oyuncu samimi tavırlarıyla kendine hayran bıraktı.
Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye’deki programlar nedeniyle sık sık gündemdeydi.
Milliyet'in haberine göre; Meryem Uzerli yeni yılla birlikte reklam tekliflerinden alacağı ücreti 10 milyon 20 milyona çıkardı.
Daha yüksek bir ücret talep eden oyuncu, gelen dizi ve reklam tekliflerini değerlendirmeye aldı.
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Yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gideceği söyleniyor.
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