'O Ses Türkiye' Yılbaşı Özel Programında Jüri Olan Meryem Uzerli Reklam Ücretini İki Katına Çıkardı!

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Meryem Uzerli, en son O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

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