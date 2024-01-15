Danla Bilic Kendisine Gelen 'Parayı Onun Kadar Güzel Harcayan Bir İnsan Görmedim' Yorumuna Yanıt Verdi!
Danla Bilic Kendisine Gelen 'Parayı Onun Kadar Güzel Harcayan Bir İnsan Görmedim' Yorumuna Yanıt Verdi!
Danla Bilic, sosyal medya fenomenleri arasında paylaşımlarıyla, lüks yaşantısıyla ve aşk hayatıyla en merak edilen isimlerden biri olmayı başarıyor.
Twitter'da bir kullanıcının yaptığı yoruma Danla Bilic'den yorum gecikmedi. 👇
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Youtube'da ürettiği içeriklerle milyonlarca izleyiciye kısa süre içerisinde ulaşan Danla Bilic, şimdilerde büyük bir hayran kitlesine sahip.
Son zamanlarda ise Youtube'u bırakarak Instagram'da aktif olan ünlü fenomen Cakal'la yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ve lüks yaşantısıyla epey konuşulan Danla Bilic aynı zamanda dobralığıyla da biliniyor.
Geçtiğimiz saatlerde bir Twitter kullanıcısı, Danla Bilic'in lüks yaşantısıyla alakalı bir tweet atmıştı.
"Parayı Danla Bilic kadar güzel harcayan bir insan görmedim" diyerek yorum yaptı.👇
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Danla Bilic'in bu yoruma verdiği cevap👇
Yakın arkadaşı Ala Tokel ise Danla Bilic'in verdiği bu kararı yorumsuz bırakmadı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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