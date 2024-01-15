Kendini Tutamadı! Danla Bilic'ten Tecavüzcülerle İlgili Küfürlü İsyan!
Kendini Tutamadı! Danla Bilic'ten Tecavüzcülerle İlgili Küfürlü İsyan!
İçeriğin Devamı Aşağıda
YouTube'a başladığı ilk günden beri gündemimizde yer alan bir isim Danla Bilic. Ürettiği içerikler milyonlarca izlenmeye ulaşıyor, ilgiliyle takip ediliyor.
Son zamanlarda pek fazla YouTube'ta göremediğimiz Bilic, yaşadığı ilişkilerle öne çıkan biri haline geldi. Genelde özel hayatını takip ediyoruz ve o da artık bir magazin figürü.
Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Özellikle Twitter'ı aktif kullanan Bilic'in yaptığı yorumlar çok konuşuluyor.
Son olarak da hayvanlar konusunda hassas, kadınlarla ilgili konularla duyarlı olan Danla Bilic küfürlü bir isyan paylaşımı yaptı.
Tecavüzcülerle ve hayvanlara eziyet edenler hakkında yaptığı paylaşımda "Eden ne zaman bulacak" diyerek isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gece geç saatlerde yaptığı bu paylaşımı da sildi. Sizce eden nasıl bulmalı? Haydi yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda