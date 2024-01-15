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Kendini Tutamadı! Danla Bilic'ten Tecavüzcülerle İlgili Küfürlü İsyan!

Kendini Tutamadı! Danla Bilic'ten Tecavüzcülerle İlgili Küfürlü İsyan!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
15.01.2024 - 09:23

Hayvanlar ve kadınlarla konusunda hassas olan fenomen Danla Bilic, gece yarısı tecavüzcülere ve hayvanlara eziyet edenlere küfürlü isyan etti.

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YouTube'a başladığı ilk günden beri gündemimizde yer alan bir isim Danla Bilic. Ürettiği içerikler milyonlarca izlenmeye ulaşıyor, ilgiliyle takip ediliyor.

YouTube'a başladığı ilk günden beri gündemimizde yer alan bir isim Danla Bilic. Ürettiği içerikler milyonlarca izlenmeye ulaşıyor, ilgiliyle takip ediliyor.

Son zamanlarda pek fazla YouTube'ta göremediğimiz Bilic, yaşadığı ilişkilerle öne çıkan biri haline geldi. Genelde özel hayatını takip ediyoruz ve o da artık bir magazin figürü.

Son zamanlarda pek fazla YouTube'ta göremediğimiz Bilic, yaşadığı ilişkilerle öne çıkan biri haline geldi. Genelde özel hayatını takip ediyoruz ve o da artık bir magazin figürü.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Özellikle Twitter'ı aktif kullanan Bilic'in yaptığı yorumlar çok konuşuluyor.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Özellikle Twitter'ı aktif kullanan Bilic'in yaptığı yorumlar çok konuşuluyor.

Son olarak da hayvanlar konusunda hassas, kadınlarla ilgili konularla duyarlı olan Danla Bilic küfürlü bir isyan paylaşımı yaptı.

Son olarak da hayvanlar konusunda hassas, kadınlarla ilgili konularla duyarlı olan Danla Bilic küfürlü bir isyan paylaşımı yaptı.

Tecavüzcülerle ve hayvanlara eziyet edenler hakkında yaptığı paylaşımda "Eden ne zaman bulacak" diyerek isyan etti.

Tecavüzcülerle ve hayvanlara eziyet edenler hakkında yaptığı paylaşımda "Eden ne zaman bulacak" diyerek isyan etti.
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Gece geç saatlerde yaptığı bu paylaşımı da sildi. Sizce eden nasıl bulmalı? Haydi yorumlara!

Gece geç saatlerde yaptığı bu paylaşımı da sildi. Sizce eden nasıl bulmalı? Haydi yorumlara!

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