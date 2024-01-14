Operasyonu İfşa mı Etti? Fulya Öztürk'ün Irak Sınırından Yaptığı Canlı Yayını Tepki Çekti!
Operasyonu İfşa mı Etti? Fulya Öztürk'ün Irak Sınırından Yaptığı Canlı Yayını Tepki Çekti!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. CNN TÜRK ekibi de soluğu Irak sınırında aldı. Gazeteci Fulya Öztürk'ün sınırda gerçekleştirdiği canlı yayın ise tepkilere neden oldu. Öztürk, tepkilerin ardından sert bir açıklama yaptı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.
Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından Fulya Öztürk, Irak sınırından gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Gazeteci Fulya Öztürk'ün Kuzey Irak sınırında askerler için söylediği sözler ise gündem oldu. Öztürk, "Askerimi kendimden daha çok düşünürüm. Bana gelsin onlara gelmesin" dedi.
Karlar altında yayın yapan gazete Fulya Öztürk'e ise bu yayının ardından eleştiriler yükseldi.
Fulya Öztürk'ün şov peşinde olduğu söylenirken aynı zamanda da "Tim araziye çıktı" demesi tepki çekti.
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Tepkilerin ardından da Fulya Öztürk, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. "Siz neyin kafasındasınız? Biraz düşünün be… Öyle kolay değildir bana çamur atmak biline tutmaz tutmuyor…" dedi.
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"Tim araziye çıktı" sözüyle ilgili de " “Bir tim araziye çıktı” demek ifşa olmuyor . Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi:) Rahat olun… Neyin “ifşa”ya girdiğini, gireceğini bile bilmiyorsunuz bana akıl veriyorsunuz? Yıllarım geçti bu bölgelerde" açıklamasını yaptı.
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