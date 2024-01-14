Operasyonu İfşa mı Etti? Fulya Öztürk'ün Irak Sınırından Yaptığı Canlı Yayını Tepki Çekti!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. CNN TÜRK ekibi de soluğu Irak sınırında aldı. Gazeteci Fulya Öztürk'ün sınırda gerçekleştirdiği canlı yayın ise tepkilere neden oldu. Öztürk, tepkilerin ardından sert bir açıklama yaptı.