Diziyi Kaç Kişi Şikayet Etti? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kızıl Goncalar Açıklaması!
Diziyi Kaç Kişi Şikayet Etti? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kızıl Goncalar Açıklaması!
Kaynak: https://www.tv100.com/rtuk-baskani-eb...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verilen Kızıl Goncalar dizisi hakkında TV100'den Hacı Yakışıklı'ya açıklama yaptı.
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi. Yıllar sonra ekranlara dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı dizi bazı topluluklar tarafından hedef gösterildi.
RTÜK'e şikayet edilen diziye tepkilerin ardından 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verildi.
Kızıl Goncalar’ın, “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içermesi nedeniyle ceza verildiği açıklandı. RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtti.
Günler sonra ise TV100'den Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızıl Goncalar'la ilgili konuştu.
Ebubekir Şahin, "Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı. Bakın RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı. Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz." dedi.
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"Bizim görevimiz RTÜK olarak vatandaşlarımızın hakkını savunan 6112 sayılı yasayı uygulamaktır. Hiç kimsenin halkın bir bölümünü hakir görmeye hakkı yoktur. Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
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