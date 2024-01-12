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Survivor All Star'da Nagihan'ın Sercan'ı Eziklemesine Seyirciler Tepki Gösterdi!

Survivor All Star'da Nagihan'ın Sercan'ı Eziklemesine Seyirciler Tepki Gösterdi!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
12.01.2024 - 09:40

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Sercan ve Nagihan kavgası dikkat çekti. Konseyde konuşulan bu kavgayla ilgili açıklama yapan Nagihan'ın Sercan'ı ezikleyen kelimeler kullanması seyircileri kızdırdı ve tepki çekti.

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Survivor All Star, bu yıl diğer yıllara göre SMS'siz olmasının verdiği güçle fena halde kaoslu başladı.

Survivor All Star, bu yıl diğer yıllara göre SMS'siz olmasının verdiği güçle fena halde kaoslu başladı.

Her yeni bölümde yarışmacıların gerildiği Survivor'ın yeni bölüm fragmanında herkes resmen birbirine girdi.

Oyun sırasında Sercan ve Nagihan'ın tartışması ise fragmana damga vurdu. Nagihan'ın konseyde Sercan üzerine gidip 'O kim ki?' demesi ise seyircileri kızdırdı.

Oyun sırasında Sercan ve Nagihan'ın tartışması ise fragmana damga vurdu. Nagihan'ın konseyde Sercan üzerine gidip 'O kim ki?' demesi ise seyircileri kızdırdı.

Nagihan'ın Sercan'ı eziklemesine tepki yağdı.

Nagihan'ın Sercan'ı eziklemesine tepki yağdı.
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