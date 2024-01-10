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Survivor All Star'da Kekeme Olan Yaman'ı Zorbalayan Nefise Tepki Çekti

Survivor All Star'da Kekeme Olan Yaman'ı Zorbalayan Nefise Tepki Çekti

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
10.01.2024 - 09:14

Survivor'ın ikinci kadın şampiyonu olan Nefise'nin kekeme olan Yaman için söylediği sözler tepkiyle karşılandı.

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Survivor'ın ikinci kadın şampiyonu olan Nefise, bu yıl da All Star'da karşımıza çıktı ve büyük bir mücadele veriyor.

Survivor'ın ikinci kadın şampiyonu olan Nefise, bu yıl da All Star'da karşımıza çıktı ve büyük bir mücadele veriyor.

Parkurlarda başarılı performans gösteren Nefise'nin SMS'siz Survivor'da neler yapacağı merak ediliyordu. Performansının yanında söylemleriyle de verdiği röportajlarla da dikkat çeken bir isim.

Parkurlarda başarılı performans gösteren Nefise'nin SMS'siz Survivor'da neler yapacağı merak ediliyordu. Performansının yanında söylemleriyle de verdiği röportajlarla da dikkat çeken bir isim.

Son olarak Nefise'nin kekeme olan Yaman için "Erkeksin yani önce gel adam akıllı konuşmayı öğren." demesi gündem oldu.

Son olarak Nefise'nin kekeme olan Yaman için "Erkeksin yani önce gel adam akıllı konuşmayı öğren." demesi gündem oldu.

Nefise'nin röportajını buradan izleyebilirsiniz:

Nefise'nin bu sözleri de tepkiyle karşılandı.

Nefise'nin bu sözleri de tepkiyle karşılandı.
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Tepki gösterenlerin dışında Nefise'nin dalga geçmediğini, o anlamda söylemediğini savunanlar da oldu.

Tepki gösterenlerin dışında Nefise'nin dalga geçmediğini, o anlamda söylemediğini savunanlar da oldu.
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