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Orço'nun Aşkıydı! Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı!

Orço'nun Aşkıydı! Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın Değişimi Ağızları Açık Bıraktı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
12.01.2024 - 10:19

2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve gerek karakterleri gerekse hikayesiyle sevilen Pis Yedili'de Dilkopat karakterini oynayan Güneş Zavrak'ın son hali gündem oldu.

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2011 yılında yayın hayatına başlayan gençlik komedi dizisi olan Pis Yedili, orijinal karakterleriyle çok sevilen bir yapımdı.

2011 yılında yayın hayatına başlayan gençlik komedi dizisi olan Pis Yedili, orijinal karakterleriyle çok sevilen bir yapımdı.

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizinin 2014 yılında final yapmadan yayın hayatına son verilmişti.

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizinin 2014 yılında final yapmadan yayın hayatına son verilmişti.

Orço, Cimbom, Salça, Bayrampaşalı, Canburger gibi karakterler her ne kadar dizi final yapsa da sık sık gündemimizde yer almaya devam ediyor. O karakterlerden biri de Dilkopat.

Orço, Cimbom, Salça, Bayrampaşalı, Canburger gibi karakterler her ne kadar dizi final yapsa da sık sık gündemimizde yer almaya devam ediyor. O karakterlerden biri de Dilkopat.

Orço'nun aşkı Dilkopat'ı dizide Güneş Zavrak canlandırıyordu. Yıllar geçse de üstünden Dilkopat unutulmadı ve son hali merak edildi.

Orço'nun aşkı Dilkopat'ı dizide Güneş Zavrak canlandırıyordu. Yıllar geçse de üstünden Dilkopat unutulmadı ve son hali merak edildi.

İşte karşınızda Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak... Bilmeseydim tanıyamazdım kendisini.

İşte karşınızda Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak... Bilmeseydim tanıyamazdım kendisini.
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Sanırım birkaç estetik operasyon da geçirmiş.

Sanırım birkaç estetik operasyon da geçirmiş.

35 yaşında olan oyuncu adeta yıllara meydan okumuş. Siz nasıl buldunuz?

35 yaşında olan oyuncu adeta yıllara meydan okumuş. Siz nasıl buldunuz?

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