Demet Akalın'ın Selena Gomez ve Taylor Swift Dedikodusunu Anlatma Şekli Kahkaha Attırdı!

Altın Küre Ödül Töreni'nde Selena Gomez'in Taylor Swift'le yaptığı dedikodu günlerdir merak ediliyordu. Haliyle hem dünya hem de Türkiye'deki magazin basınının gündemi oldu. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında da Demet Akalın, konuyu masaya yatırdı. Akalın'ın yaptığı yorumlar ve anlatma tarzı güldürdü.