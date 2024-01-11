Demet Akalın'ın Selena Gomez ve Taylor Swift Dedikodusunu Anlatma Şekli Kahkaha Attırdı!
Demet Akalın'ın Selena Gomez ve Taylor Swift Dedikodusunu Anlatma Şekli Kahkaha Attırdı!
Altın Küre Ödül Töreni'nde Selena Gomez'in Taylor Swift'le yaptığı dedikodu günlerdir merak ediliyordu. Haliyle hem dünya hem de Türkiye'deki magazin basınının gündemi oldu. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında da Demet Akalın, konuyu masaya yatırdı. Akalın'ın yaptığı yorumlar ve anlatma tarzı güldürdü.
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Altın Küre Ödül Töreni'nde Selena Gomez'in Taylor Swift'e yetiştirdiği dedikodunun ne olduğu günlerdir konuşuluyordu.
Önce Timothée Chalamet ile fotoğraf çekilmek isteyen Selena Gomez'in Kylie Jenner'dan red yediği iddia edilmişti ve Gomez'in koştur koştur bunu Taylor Swift'e anlattığı söylenmişti.
Daha sonra Gomez'den yalanlama gelmişti ve "Hayır, Taylor'a birlikte takılan iki arkadaşımdan bahsediyordum. Kimseyi ilgilendirmez" açıklaması yapmıştı.
Yabancı basının yakından takip ettiği bu olay elbette bizim magazin programlarında da gündeme geldi. Özellikle Demet Akalın'ın yer aldığı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konu masaya yatırıldı.
Demet Akalın'ın elinde çubukla dedikoduyu hevesli hevesli anlattığı anlar ve yaptığı yorumlar kahkaha attırdı.
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Kullanıcılardan da Demet Akalın'ı yorumsuz bırakmadı tabii.
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