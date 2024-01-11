Turabi'nin +18 Fotoğraflarını Hatırlatan Survivor Ogeday'ı Uyaran Avatar Atakan Açıklama Yaptı!
Turabi'nin +18 Fotoğraflarını Hatırlatan Survivor Ogeday'ı Uyaran Avatar Atakan Açıklama Yaptı!
Survivor All Star'da Turabi'yle yaşadığı polemiğin ardından Ogeday'ı uyaran eski yarışmacı Avatar Atakan, neden uyarmak zorunda kaldığını açıkladı.
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Survivor All Star, yeni sezona başladığı gündem itibaren Turabi'yi konuşuyoruz. Özellikle Ogeday'la yaşadığı tartışma programa damga vurdu.
İyice gerilen ikili birbirlerine geçmişleriyle ilgili laf atmaktan geri durmadı. Son olarak Turabi, Ogeday'a "Sen burda aşk meşk işleri yaparken ben Amerika'da şampiyon oluyordum" demişti.
Daha sonra da Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlatmıştı.
Ardından da eski Survivor yarışmacısı Avatar Atakan, "Ogeday sen öyle biri degilsin oğlum. Bu konuşma tribi ne? Kimin gazına geldin senin üslubun daha farklı. Acil Ogeday'ı birinin uyandırması lazım. Kardeşime bu tarz gitmemiş." diyerek Ogeday'ı uyarmıştı.
Bu uyarısının haberlere yansımasının ardından Avatar Atakan açıklama yaptı. "Oyundaki bazı tavırlarında biraz daha sokak ağzı sezdim. Ogeday oldukça beyefendi biridir. Söylemek istediği şeyleri sokak raconuyla degil kendi üslubuyla ifade eder. Tarzının o olmadıgını söyledim." dedi.
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