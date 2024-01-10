Survivor'da +18 Paylaşımlarıyla Eleştirilen Turabi'nin Çocukluğunu Anlatıp Ağlaması Hayatı Sorgulattı!
Survivor'da +18 Paylaşımlarıyla Eleştirilen Turabi'nin Çocukluğunu Anlatıp Ağlaması Hayatı Sorgulattı!
Survivor'da Turabi'nin olayları dur durak bilmiyor. +18 fotoğrafları gündeme gelen Turabi, zorlu geçen çocukluk dönemini anlattı. Ogeday ile yaptığı tartışmanın ardından yaptığı açıklamayla ağlayan Turabi'ye sosyal medyadan yorum yağdı.
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Survivor All Star yeni sezonda müthiş bir hız ve hırsla TV ekranlarındaki yerini aldı. SMS oylamasının olmayacağı açıklanan sezonda yarışmacıların hırsı daha ilk bölümden kendini belli etti.
SMS oylaması yok, yok olmasına ama yarışmacılar henüz bunun farkında değiller gibi.
Çünkü yarışmacılar o kadar hırslı ki, her bölüm birbirlerine 'sözle' saldırıyor ve ortam gittikçe geriliyor.
Ogeday'ın Turabi ile girdiği tartışma sonrası Turabi'nin müstehcen fotoğraflarını hatırlatması ortalığı iyice germişti.
Turabi yaptığı açıklamada tüm bu yaşantısını çocukluğunu yaşayamamaya bağladı.
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"Bana çocukluğumu yaşatmadılar" diyen Turabi gözyaşlarını tutamadı.
Turabi'nin çocuklukta yaşadığı sıkıntıları şimdilerde yaşadığı lüks ve müstehcen hayata bağlaması sosyal medyanın diline düştü.
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Basligi okurken "Büyüyünce bu hayalin saçma olduğunu" kısmından sonra insan gibi birsey diyecek diye bekleyen sadece benmiyim. Gerçi aptallık bende bu o........ Devamını Gör