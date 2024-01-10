Hani Hayal Ürünüydü? Kurtlar Vadisi Dizisindeki Sahnenin Jeffrey Epstein'la İlgili Olduğu İddia Edildi
Hani Hayal Ürünüydü? Kurtlar Vadisi Dizisindeki Sahnenin Jeffrey Epstein'la İlgili Olduğu İddia Edildi
Kurtlar Vadisi dizisindeki geçmiş bir sahnenin Jeffrey Epstein ile ilgili olduğu ileri sürüldü...
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.
2019 yılında yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasında birbirinden ünlü isimlerin olduğu yeni dosya geçtiğimiz hafta açıklandı.
Jeffrey Epstein davasında her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkarken 'Adrenokrom' iddiaları da kan dondurdu.
Özellikle Hollywood ve Beyaz Saray'dakilerin isimleri ile anılan Adrenochrome vücuttaki hücreleri yenileyerek yaşlanmayı önlüyor.
2003 yılında ekranda izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahnenin Jeffrey Epstein ve Adrenokrom ilişkisi hakkında olduğu düşünüldü.
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Kurtlar Vadisi dizisindeki bu sahnenin Epstein vakasını hatırlattı. 👇
Çeşitli yorumlar da geldi. 👇
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