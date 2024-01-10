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Hani Hayal Ürünüydü? Kurtlar Vadisi Dizisindeki Sahnenin Jeffrey Epstein'la İlgili Olduğu İddia Edildi

Hani Hayal Ürünüydü? Kurtlar Vadisi Dizisindeki Sahnenin Jeffrey Epstein'la İlgili Olduğu İddia Edildi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 23:45

Kurtlar Vadisi dizisindeki geçmiş bir sahnenin Jeffrey Epstein ile ilgili olduğu ileri sürüldü...

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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.

2019 yılında yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasında birbirinden ünlü isimlerin olduğu yeni dosya geçtiğimiz hafta açıklandı.

2019 yılında yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasında birbirinden ünlü isimlerin olduğu yeni dosya geçtiğimiz hafta açıklandı.

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Stephen Hawking gibi ünlü isimler yer alıyor.

Jeffrey Epstein davasında her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkarken 'Adrenokrom' iddiaları da kan dondurdu.

Jeffrey Epstein davasında her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkarken 'Adrenokrom' iddiaları da kan dondurdu.

Reşit olmayan çocukları kaçıran Epstein'in bunu fuhuş ağı ve insan ticaretinin yanı sıra sadece çocukların beyinlerinde üretilen bu maddeyi elde etmek için yaptığı da iddia edildi. Kimyasal bir bileşik olan 'Adrenochrome'un (Adrenokrom), milyarlarca dolar değerinde olduğu iddia ediliyor.

Özellikle Hollywood ve Beyaz Saray'dakilerin isimleri ile anılan Adrenochrome vücuttaki hücreleri yenileyerek yaşlanmayı önlüyor.

Özellikle Hollywood ve Beyaz Saray'dakilerin isimleri ile anılan Adrenochrome vücuttaki hücreleri yenileyerek yaşlanmayı önlüyor.

2003 yılında ekranda izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahnenin Jeffrey Epstein ve Adrenokrom ilişkisi hakkında olduğu düşünüldü.

2003 yılında ekranda izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahnenin Jeffrey Epstein ve Adrenokrom ilişkisi hakkında olduğu düşünüldü.
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Kurtlar Vadisi dizisindeki bu sahnenin Epstein vakasını hatırlattı. 👇

Çeşitli yorumlar da geldi. 👇

Çeşitli yorumlar da geldi. 👇
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