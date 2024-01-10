Hani Hayal Ürünüydü? Kurtlar Vadisi Dizisindeki Sahnenin Jeffrey Epstein'la İlgili Olduğu İddia Edildi

Reşit olmayan çocukları kaçıran Epstein'in bunu fuhuş ağı ve insan ticaretinin yanı sıra sadece çocukların beyinlerinde üretilen bu maddeyi elde etmek için yaptığı da iddia edildi. Kimyasal bir bileşik olan 'Adrenochrome'un (Adrenokrom), milyarlarca dolar değerinde olduğu iddia ediliyor.