Epstein Belgelerinde Korkunç Detay: 17 Yaşındaki Kıza Prens Andrew'la Birlikte Olması İçin Para Teklif Edildi

Pedofili ve fuhuş ağı suçlamalarıyla 2019 yılında cezaevine giren ve orada yaşamını sonlandıran Jeffrey Epstein davasında her geçen gün kan donduran bir başka detay ortaya çıkıyor. Yayınlanan belgelerde Epstein'in Hollywood'un ve politikanın önde gelen isimleriyle bağlantılarının olduğu açığa çıkmış ve bu kişilerden biri de İngiliz Kraliyetine mensup Prince Andrew idi. Prens Andrew'a dava açan bir kadın, Epstein'in kendisine Andrew ile birlikte olması için 15 bin dolar teklif ettiğini ve o zamanlar 17 yaşında olduğunu açıkladı.

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