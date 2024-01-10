Epstein Belgelerinde Korkunç Detay: 17 Yaşındaki Kıza Prens Andrew'la Birlikte Olması İçin Para Teklif Edildi
Epstein Belgelerinde Korkunç Detay: 17 Yaşındaki Kıza Prens Andrew'la Birlikte Olması İçin Para Teklif Edildi
Kaynak: https://news.sky.com/story/court-docu...
Pedofili ve fuhuş ağı suçlamalarıyla 2019 yılında cezaevine giren ve orada yaşamını sonlandıran Jeffrey Epstein davasında her geçen gün kan donduran bir başka detay ortaya çıkıyor. Yayınlanan belgelerde Epstein'in Hollywood'un ve politikanın önde gelen isimleriyle bağlantılarının olduğu açığa çıkmış ve bu kişilerden biri de İngiliz Kraliyetine mensup Prince Andrew idi. Prens Andrew'a dava açan bir kadın, Epstein'in kendisine Andrew ile birlikte olması için 15 bin dolar teklif ettiğini ve o zamanlar 17 yaşında olduğunu açıkladı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılanmış ve ortaya çıkan gerçekler adeta kan dondurmuştu.
ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, ünlü illüzyonist David Copperfield, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Stephen Hawking gibi ünlü isimler yer alıyor.
Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan milyarder Epstein'i ifşa eden isimlerden biri de geçmiş mağdurlardan Virginia Giuffre.
O zamanlar 17 yaşında olan Giuffre, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi.
Prens Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen Giuffre, Epstein'in kendisini "seks kölesi" olarak kullandığını öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
17 yaşındayken Prens Andrew'la birlikte olması için Epstein'in kendisine 15 bin dolar ödendiğini söyleyen Giuffre, "Umarım yaptıklarını itiraf eder. Çünkü o ne yaptığını biliyor" sözlerini kullandı.
Ancak Prens Andrew, Giuffre ile hiç tanışmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.
Jeffrey Epstein, 2019'da mahkemeye çıkarıldığı zaman Virginia Giuffre hakkında soruları yanıtlamayı reddetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
biri bana 17 yaşındayken prens andrewla birlikte olmam için 15 bin dolar verse hayatım kurtulurdu amk. para bitince de dava etmek aklınıza geldi xd