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Türkiye'den Çocuklar Kaçırılmıştı! 99 Depreminde Kaybolan Çocuklar Epstein Adası'na mı Götürüldü?

Türkiye'den Çocuklar Kaçırılmıştı! 99 Depreminde Kaybolan Çocuklar Epstein Adası'na mı Götürüldü?

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
10.01.2024 - 16:14

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağıyla ilgili davada ortaya çıkan detaylar hepimizin kanını donduruyor. Tüm dünyanın konuştuğu ve onlarca ünlü ismin yer aldığı davayla ilgili Türkiye'den de çocuk kaçırıldığı iddia edilmişti. Bir başka iddia da 99 Depremi'nde kaybolan çocuklarla ilgili geldi. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/Bafomeddah/status...
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Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarını kaçırıp cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılandığı dava dünya gündemine oturdu.

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarını kaçırıp cinsel istismar ağı oluşturma suçuyla yargılandığı dava dünya gündemine oturdu.

Onlarca ünlü isim, iş insanı ve siyasi ismin yer aldığı davada her geçen gün başka bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

İddiaya göre Epstein, pedofili suçlarını Little St. James Adasında gerçekleşti işledi ve kanıtları da burada sakladı.

İddiaya göre Epstein, pedofili suçlarını Little St. James Adasında gerçekleşti işledi ve kanıtları da burada sakladı.

2019 yılında bulunduğu hapishanede intihar eden Epstein'ın bağlantılarıyla Türkiye'den de çocuk kaçırdığı iddiası kanımızı dondurmuştu.

2019 yılında bulunduğu hapishanede intihar eden Epstein'ın bağlantılarıyla Türkiye'den de çocuk kaçırdığı iddiası kanımızı dondurmuştu.

Sizlerle de tüm detayları paylaşmıştık.👇

Epstein davasıyla ilgili Türkiye detayından sonra Twitter'dan 99 depreminde kaybolan çocuklarla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Epstein davasıyla ilgili Türkiye detayından sonra Twitter'dan 99 depreminde kaybolan çocuklarla ilgili bir iddia ortaya atıldı.
twitter.com

18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos Depremi'nin ardından yüzlerce çocuk kayboldu. Depremden sonra ülkemizi ziyaret eden siyasilerden bir tanesi de Epstein Davası'nda adı geçen Bill Clinton oldu.

18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos Depremi'nin ardından yüzlerce çocuk kayboldu. Depremden sonra ülkemizi ziyaret eden siyasilerden bir tanesi de Epstein Davası'nda adı geçen Bill Clinton oldu.

'O kadarı da olmamıştır' dediğimiz çoğu durumu yaşadığımız günümüz dünyasında ortaya atılan iddia kanımızı dondurdu.

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Twitter'da yapılan paylaşımın ardından yorumlar da gecikmedi.👇

Twitter'da yapılan paylaşımın ardından yorumlar da gecikmedi.👇
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Sizce bu iddiaların doğruluk payı var mı?

Sizce bu iddiaların doğruluk payı var mı?
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