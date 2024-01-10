Türkiye'den Çocuklar Kaçırılmıştı! 99 Depreminde Kaybolan Çocuklar Epstein Adası'na mı Götürüldü?

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağıyla ilgili davada ortaya çıkan detaylar hepimizin kanını donduruyor. Tüm dünyanın konuştuğu ve onlarca ünlü ismin yer aldığı davayla ilgili Türkiye'den de çocuk kaçırıldığı iddia edilmişti. Bir başka iddia da 99 Depremi'nde kaybolan çocuklarla ilgili geldi. Detaylar...👇