Gupse Özay Minik Kızı Jan Asya'nın Babası Barış Arduç'a Olan Aşkını Tatlı Kıskançlığıyla Anlattı
Gupse Özay Minik Kızı Jan Asya'nın Babası Barış Arduç'a Olan Aşkını Tatlı Kıskançlığıyla Anlattı
Fatih Altaylı'nın YouTube programının konuğu olan Gupse Özay, kızı Jan Asya'ya dair hepimizi güldüren açıklamaların altına imza attı. 1 yaşını dolduran kızı Jan Asya'nın babası Barış Arduç'a olan düşkünlüğünü tatlı bir kıskançlıkla anlatan Özay, 'Anneden önce baba dedi' ifadelerini kullandı.
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Deliha filmi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönen Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 2020 yılında sessiz sedasız bir törenle dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
2014'ten beri birlikte olan çiftin ilişkileri gören herkesi imrendiriyor tabii ki.
Daha sonra Gupse Özay'dan hamilelik müjdesi gelmişti.
Ardından çift 9 Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
Birbirlerine olan aşklarına hayran olduğumuz Barış Arduç ve Gupse Özay'ın yanına bir de Jan Asya eklendikten sonra gören herkesin gözlerinden kalpler çıkmaya başladı.
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Şimdilerde Lohusa filminin vizyona girmesini bekleyen Gupse Özay, Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına katıldı. Kızı Jan Asya ve Barış Arduç'un yaşadığı baba kız aşkından tatlı bir kıskançlıkla bahsetti ünlü oyuncu.
1 yaşını dolduran minik Jan Asya'nın anneden önce baba demesini üzülerek kalbine gömdüğünü anlatıyor hatta Özay.
Gupse Özay ise kızının kendinin süslü hallerini hatırlayıp onlara özenmesini istediğini de söyleyerek güldürüyor.
Gupse Özay'ın tatlı kıskançlığı Fatih Altaylı'nın sözleriyle hafifliyor gibi.
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