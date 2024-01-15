Gupse Özay Minik Kızı Jan Asya'nın Babası Barış Arduç'a Olan Aşkını Tatlı Kıskançlığıyla Anlattı

Pandemi döneminde olması sebebiyle kendi aralarında ufak bir nikah ile Çeşme'de evlenen çift, 6 yıllık birlikteliklerini 30 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Daha sonrasında düğün yapacaklarını söyleseler de böyle bir organizasyon görmemiştik.