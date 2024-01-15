Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gupse Özay Minik Kızı Jan Asya'nın Babası Barış Arduç'a Olan Aşkını Tatlı Kıskançlığıyla Anlattı

Gupse Özay Minik Kızı Jan Asya'nın Babası Barış Arduç'a Olan Aşkını Tatlı Kıskançlığıyla Anlattı

Fatih Altaylı Barış Arduç Gupse Özay
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.01.2024 - 09:57

Fatih Altaylı'nın YouTube programının konuğu olan Gupse Özay, kızı Jan Asya'ya dair hepimizi güldüren açıklamaların altına imza attı. 1 yaşını dolduran kızı Jan Asya'nın babası Barış Arduç'a olan düşkünlüğünü tatlı bir kıskançlıkla anlatan Özay, 'Anneden önce baba dedi' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Deliha filmi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönen Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 2020 yılında sessiz sedasız bir törenle dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Deliha filmi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönen Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 2020 yılında sessiz sedasız bir törenle dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Pandemi döneminde olması sebebiyle kendi aralarında ufak bir nikah ile Çeşme'de evlenen çift, 6 yıllık birlikteliklerini 30 Temmuz'da dünyaevine girmişti. Daha sonrasında düğün yapacaklarını söyleseler de böyle bir organizasyon görmemiştik.

2014'ten beri birlikte olan çiftin ilişkileri gören herkesi imrendiriyor tabii ki.

2014'ten beri birlikte olan çiftin ilişkileri gören herkesi imrendiriyor tabii ki.

Barış Arduç'un romantik paylaşımlarını görenler 'maşallah' derken bir diğer yandan 'biz ne zaman böyle sevileceğiz?' diye soruyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında bu ikili biliyorsunuz.

Daha sonra Gupse Özay'dan hamilelik müjdesi gelmişti.

Daha sonra Gupse Özay'dan hamilelik müjdesi gelmişti.

Ömür Sabuncuoğlu 2 Ağustos 2022'de Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu 'Teyze oluyorum' diyerek duyurmuştu.

Ardından çift 9 Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ardından çift 9 Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Barış Arduç'un hastaneden çıkarken kızının pusetini taşıdığı bu pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı hatırlarsanız. Genç kızlarımızın iç çektiği bir fotoğraf olmuştu.

Birbirlerine olan aşklarına hayran olduğumuz Barış Arduç ve Gupse Özay'ın yanına bir de Jan Asya eklendikten sonra gören herkesin gözlerinden kalpler çıkmaya başladı.

Birbirlerine olan aşklarına hayran olduğumuz Barış Arduç ve Gupse Özay'ın yanına bir de Jan Asya eklendikten sonra gören herkesin gözlerinden kalpler çıkmaya başladı.

Yazın kızları ile yaptıkları deniz sefasının objektiflere yansımıştı. İkilinin hem kızlarının güzelliği hem de ailelerinin tatlılığı sosyal medyayı ele geçirmişti. Magazinde uzun bir süre bu fotoğrafları konuşmuştuk.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdilerde Lohusa filminin vizyona girmesini bekleyen Gupse Özay, Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına katıldı. Kızı Jan Asya ve Barış Arduç'un yaşadığı baba kız aşkından tatlı bir kıskançlıkla bahsetti ünlü oyuncu.

Şimdilerde Lohusa filminin vizyona girmesini bekleyen Gupse Özay, Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına katıldı. Kızı Jan Asya ve Barış Arduç'un yaşadığı baba kız aşkından tatlı bir kıskançlıkla bahsetti ünlü oyuncu.

Özay, baba kız arasındaki o tatlı flörtleşmelerin başladığını dile getirdi. 'Bir aşk diyorlar ya başladı o. O flörtler, 'baba, babam' falan mesela müthiş.'

1 yaşını dolduran minik Jan Asya'nın anneden önce baba demesini üzülerek kalbine gömdüğünü anlatıyor hatta Özay.

1 yaşını dolduran minik Jan Asya'nın anneden önce baba demesini üzülerek kalbine gömdüğünü anlatıyor hatta Özay.

Fatih Altaylı ise 'Çocuklar babalarına ne kadar aşık da olsalar, yakın da olsalar annelerinden kopamıyorlar. Bir kere kız çocuğu anneyle olacak. Senin ayakkabını giyecek, senin takını takacak, senin gardrobuna dadanacak.' diyerek içini rahatlatıyor.

Gupse Özay ise kızının kendinin süslü hallerini hatırlayıp onlara özenmesini istediğini de söyleyerek güldürüyor.

Gupse Özay ise kızının kendinin süslü hallerini hatırlayıp onlara özenmesini istediğini de söyleyerek güldürüyor.

'Bugün mesela buraya hazırlanırken 'Kızım bak bak, anneni süslü hatırla' dedim.' diyor.

Gupse Özay'ın tatlı kıskançlığı Fatih Altaylı'nın sözleriyle hafifliyor gibi.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?