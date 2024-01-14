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Şeyma Subaşı'nın Uğruna Meksika'ya Gittiği Yeni Aşkının Formula E CEO'su Olduğu İddia Edildi

Şeyma Subaşı'nın Uğruna Meksika'ya Gittiği Yeni Aşkının Formula E CEO'su Olduğu İddia Edildi

Şeyma Subaşı
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.01.2024 - 23:57

Dominik'in ardından Meksika'ya uçtuğunu gördüğümüz Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Instagram'da 'kipkirmiziruj' isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Subaşı'nın yeni aşkı Formula E CEO'su.

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Şeyma Subaşı'nın Survivor çekimlerinin başlamasıyla birlikte Dominik'e uçması magazin dünyasında ortalığı karıştırmıştı hatırlarsanız.

Şeyma Subaşı'nın Survivor çekimlerinin başlamasıyla birlikte Dominik'e uçması magazin dünyasında ortalığı karıştırmıştı hatırlarsanız.

Hem Dominik'e uçan, hem de Survivor çekim alanından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'yı övgülere boğan Şeyma Subaşı herkesi şaşırtmıştı. Hatta bunun üstüne Ayça Çağla Altunkaya'dan profil fotoğrafı, Acun Ilıcalı'dan ise hikaye paylaşımı gelmişti.

Dominik tatilini kısa tutan Şeyma Subaşı'nın iki gün önce Meksika'ya gittiğini görmüştük.

Dominik tatilini kısa tutan Şeyma Subaşı'nın iki gün önce Meksika'ya gittiğini görmüştük.

Instagram hesabında birdenbire Meksika'ya gittiğine dair paylaşım yapan Subaşı kafaları karıştırmıştı. Çünkü daha önceki uğrak noktaları arasında Meksika'yı pek görmemiştik.

Ardından fenomenin yaptığı paylaşımlara bakınca Meksika'da Formula E yarışlarını izlemeye gittiğini gördük.

Ardından fenomenin yaptığı paylaşımlara bakınca Meksika'da Formula E yarışlarını izlemeye gittiğini gördük.

Yarış alanından ve araç içinden fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı unutmadı elbette.

Fotoğraf serisinin içinde Usain Bolt'la bir pozu da yer alıyordu.

Fotoğraf serisinin içinde Usain Bolt'la bir pozu da yer alıyordu.

Dünyaca ünlü atlet de Formula E yarışlarındaki yerini almak için Meksika'daydı.

Sosyal medyada "kipkirmiziruj" isimli Instagram hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın Meksika'da olma sebebi Formula E CEO'suna gönlünü kaptırmış olmasıydı.

Sosyal medyada "kipkirmiziruj" isimli Instagram hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın Meksika'da olma sebebi Formula E CEO'suna gönlünü kaptırmış olmasıydı.
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İkilinin aynı kare içinde yer aldıkları poza dikkatli bakarsanız, Şeyma Subaşı'nın Meksika'dan yaptığı ilk paylaşım serisindeki kıyafetini giydiği görülüyor.

İkilinin aynı kare içinde yer aldıkları poza dikkatli bakarsanız, Şeyma Subaşı'nın Meksika'dan yaptığı ilk paylaşım serisindeki kıyafetini giydiği görülüyor.

Yeni aşkta bahsi geçen isim ise Alejandro Agag.

Yeni aşkta bahsi geçen isim ise Alejandro Agag.

Yine kendisinin de sosyal medya hesabı üzerinde Usain Bolt ile verdiği pozu görüyoruz.

Tabii bunlar birer iddia ama yemek fotoğrafında yan yana olmaları söylemleri kuvvetlendiriyor.

Tabii bunlar birer iddia ama yemek fotoğrafında yan yana olmaları söylemleri kuvvetlendiriyor.

İddialar arasında yabancı bir hesaptan gelen mesajlar da yer alıyor.👇🏻

İddialar arasında yabancı bir hesaptan gelen mesajlar da yer alıyor.👇🏻

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