Şeyma Subaşı'nın Uğruna Meksika'ya Gittiği Yeni Aşkının Formula E CEO'su Olduğu İddia Edildi
Şeyma Subaşı'nın Uğruna Meksika'ya Gittiği Yeni Aşkının Formula E CEO'su Olduğu İddia Edildi
Dominik'in ardından Meksika'ya uçtuğunu gördüğümüz Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Instagram'da 'kipkirmiziruj' isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Subaşı'nın yeni aşkı Formula E CEO'su.
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Şeyma Subaşı'nın Survivor çekimlerinin başlamasıyla birlikte Dominik'e uçması magazin dünyasında ortalığı karıştırmıştı hatırlarsanız.
Dominik tatilini kısa tutan Şeyma Subaşı'nın iki gün önce Meksika'ya gittiğini görmüştük.
Ardından fenomenin yaptığı paylaşımlara bakınca Meksika'da Formula E yarışlarını izlemeye gittiğini gördük.
Fotoğraf serisinin içinde Usain Bolt'la bir pozu da yer alıyordu.
Sosyal medyada "kipkirmiziruj" isimli Instagram hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın Meksika'da olma sebebi Formula E CEO'suna gönlünü kaptırmış olmasıydı.
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İkilinin aynı kare içinde yer aldıkları poza dikkatli bakarsanız, Şeyma Subaşı'nın Meksika'dan yaptığı ilk paylaşım serisindeki kıyafetini giydiği görülüyor.
Yeni aşkta bahsi geçen isim ise Alejandro Agag.
Tabii bunlar birer iddia ama yemek fotoğrafında yan yana olmaları söylemleri kuvvetlendiriyor.
İddialar arasında yabancı bir hesaptan gelen mesajlar da yer alıyor.👇🏻
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