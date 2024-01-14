Şeyma Subaşı'nın Uğruna Meksika'ya Gittiği Yeni Aşkının Formula E CEO'su Olduğu İddia Edildi

Hem Dominik'e uçan, hem de Survivor çekim alanından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'yı övgülere boğan Şeyma Subaşı herkesi şaşırtmıştı. Hatta bunun üstüne Ayça Çağla Altunkaya'dan profil fotoğrafı, Acun Ilıcalı'dan ise hikaye paylaşımı gelmişti.