Tarkan'ın Kızı Liya'ya Barbie Bebek Eviyle Oynadığı Sırada Eşlik Ettiği Fotoğraf Dibinizi Düşürecek!

Türkiye'nin en sevilen ve en büyük isimlerinden biri olan Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir kız çocuğu olan Tarkan'ın minik Liya ile paylaştığı tüm pozlara içimiz giderken, Megastar'dan yeni bir paylaşım daha geldi. İşte Tarkan'ın 'Kız babası olmak böyle bir şey' dedirten son paylaşımı...