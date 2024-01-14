Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tarkan'ın Kızı Liya'ya Barbie Bebek Eviyle Oynadığı Sırada Eşlik Ettiği Fotoğraf Dibinizi Düşürecek!

Tarkan'ın Kızı Liya'ya Barbie Bebek Eviyle Oynadığı Sırada Eşlik Ettiği Fotoğraf Dibinizi Düşürecek!

Tarkan
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.01.2024 - 20:34

Türkiye'nin en sevilen ve en büyük isimlerinden biri olan Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir kız çocuğu olan Tarkan'ın minik Liya ile paylaştığı tüm pozlara içimiz giderken, Megastar'dan yeni bir paylaşım daha geldi. İşte Tarkan'ın 'Kız babası olmak böyle bir şey' dedirten son paylaşımı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri dendiğinde akla elbette Tarkan geliyor.

Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri dendiğinde akla elbette Tarkan geliyor.

Yıllardır şarkılarıyla bizi etkisi altına alan Megastar, geçtiğimiz aylarda yılbaşı konseri ücretleriyle adından söz ettirmişti hatırlarsanız.

Her ne kadar şarkıları, konserleri, reklam anlaşmaları gibi durumlarla gündeme gelse de Tarkan'ı konuşmayı en sevdiğimiz konu ailesiyle olan ilişkisi tabii ki.

Her ne kadar şarkıları, konserleri, reklam anlaşmaları gibi durumlarla gündeme gelse de Tarkan'ı konuşmayı en sevdiğimiz konu ailesiyle olan ilişkisi tabii ki.

Biliyorsunuz kendisi 2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine girdi. Evlilikleriyle herkesin çok tatlı bulduğu ikili, 2018 yılında kızları Liya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmuştu.

Tabii minik bir kız babası olan Tarkan'ın sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz değişim de hatrı sayılır seviyede oldu.

Tabii minik bir kız babası olan Tarkan'ın sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz değişim de hatrı sayılır seviyede oldu.

Liya doğduğundan beridir sosyal medyada sıklıkla kızıyla olan pozlarına yer veriyor Megastar.

Hatta hepimizin akıllarına kazınan bu tütülü fotoğraf da bahsettiğimiz değişimlerden biri. :)

Hatta hepimizin akıllarına kazınan bu tütülü fotoğraf da bahsettiğimiz değişimlerden biri. :)

Kızına kıyamayan ünlü şarkıcı her koşulda ona uyum sağlıyor. Tabii bu durum beraberinde 'Tarkan sen harika bir babasın' söylemlerini de getiriyor. Ki bizce de öyle!

Biz yalnızca sosyal medya sayesinde görsek de Tarkan vaktinin büyük bir kısmını kızıyla geçiriyor gibi.

Biz yalnızca sosyal medya sayesinde görsek de Tarkan vaktinin büyük bir kısmını kızıyla geçiriyor gibi.

Birlikte oyun, kitap okuma saatleri ve daha pek çok etkinlikleri oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Liya'nın büyüyüşüne de sosyal medya aracılığıyla biz de eşlik ediyoruz.

Liya'nın büyüyüşüne de sosyal medya aracılığıyla biz de eşlik ediyoruz.

Daha önce tütüyle, kitapla ve evcilik oyuncaklarıyla da gördük Megastarı Liya sayesinde.

Son olarak 6,3 milyon takipçili Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yine bizim duygularımızı yerle yeksan eden Tarkan, 5 yaşındaki kızı Liya ile oyun oynarken fotoğrafını paylaştı.

Son olarak 6,3 milyon takipçili Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yine bizim duygularımızı yerle yeksan eden Tarkan, 5 yaşındaki kızı Liya ile oyun oynarken fotoğrafını paylaştı.

Arkada gördüğümüz şey Barbie evi ve Tarkan'ın elinde de Ken var fark etmediyseniz.

Eh tabii hal böyle olunca "muhteşem baba" yorumları gecikmedi.

Eh tabii hal böyle olunca "muhteşem baba" yorumları gecikmedi.

Şarkıları ve sahne performansıyla herkesi kendine hayran eden Tarkan, ailesi ve dünyalar tatlısı babalığıyla da ayrı bir yer edindi gönüllerde.

Şarkıları ve sahne performansıyla herkesi kendine hayran eden Tarkan, ailesi ve dünyalar tatlısı babalığıyla da ayrı bir yer edindi gönüllerde.

"(Erkeğim)" 😂

"(Erkeğim)" 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Baba kız çok tatlılar gerçekten de! 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
3
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?