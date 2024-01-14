Tarkan'ın Kızı Liya'ya Barbie Bebek Eviyle Oynadığı Sırada Eşlik Ettiği Fotoğraf Dibinizi Düşürecek!
Tarkan'ın Kızı Liya'ya Barbie Bebek Eviyle Oynadığı Sırada Eşlik Ettiği Fotoğraf Dibinizi Düşürecek!
Türkiye'nin en sevilen ve en büyük isimlerinden biri olan Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir kız çocuğu olan Tarkan'ın minik Liya ile paylaştığı tüm pozlara içimiz giderken, Megastar'dan yeni bir paylaşım daha geldi. İşte Tarkan'ın 'Kız babası olmak böyle bir şey' dedirten son paylaşımı...
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Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri dendiğinde akla elbette Tarkan geliyor.
Her ne kadar şarkıları, konserleri, reklam anlaşmaları gibi durumlarla gündeme gelse de Tarkan'ı konuşmayı en sevdiğimiz konu ailesiyle olan ilişkisi tabii ki.
Tabii minik bir kız babası olan Tarkan'ın sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz değişim de hatrı sayılır seviyede oldu.
Hatta hepimizin akıllarına kazınan bu tütülü fotoğraf da bahsettiğimiz değişimlerden biri. :)
Biz yalnızca sosyal medya sayesinde görsek de Tarkan vaktinin büyük bir kısmını kızıyla geçiriyor gibi.
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Liya'nın büyüyüşüne de sosyal medya aracılığıyla biz de eşlik ediyoruz.
Son olarak 6,3 milyon takipçili Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yine bizim duygularımızı yerle yeksan eden Tarkan, 5 yaşındaki kızı Liya ile oyun oynarken fotoğrafını paylaştı.
Eh tabii hal böyle olunca "muhteşem baba" yorumları gecikmedi.
Şarkıları ve sahne performansıyla herkesi kendine hayran eden Tarkan, ailesi ve dünyalar tatlısı babalığıyla da ayrı bir yer edindi gönüllerde.
"(Erkeğim)" 😂
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