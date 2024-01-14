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MasterChef'in Son Şampiyonu Kuzum Esra'nın Çocukken Yaşadığı Korkunç Olay

MasterChef'in Son Şampiyonu Kuzum Esra'nın Çocukken Yaşadığı Korkunç Olay

MasterChef Türkiye
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.01.2024 - 19:29

Koskoca bir sezon MasterChef All Star geride kaldı bildiğiniz gibi. Sezon boyunca potadan potaya giren ve ne olursa olsun finale kadar emin adımlarla yürüyen Esra Tokelli ise şampiyon oldu. Şimdilerin dikkat çeken isimlerinden MasterChef'in kuzum Esra'sı, Hürriyet'ten Hakan Gence ile yaptığı röportajda anlattıklarıyla yürek burktu.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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MasterChef All Star'ın dokuz ay boyunca kıran kırana süren mücadelesi geçtiğimiz hafta Esra ve Tahsin'in finaliyle sona erdi.

MasterChef All Star'ın dokuz ay boyunca kıran kırana süren mücadelesi geçtiğimiz hafta Esra ve Tahsin'in finaliyle sona erdi.

MasterChef Türkiye All Star bu yıl her zamankine kıyasla daha heyecanlı, daha eğlenceli ve daha kaotikti. Bunun sebebi geçtiğimiz sezonların en iyi isimlerinin birbirlerini eleyerek finale kadar adım adım ter dökmeleridi. Finale kalan ikili ise Esra ve Tahsin oldu.

MasterChef'te Cemre Uyanık'tan sonra yeni bir kadın şampiyon bekleniyordu tabii ki. Kupanın sahibi finalde Esra Tokelli oldu.

MasterChef'te Cemre Uyanık'tan sonra yeni bir kadın şampiyon bekleniyordu tabii ki. Kupanın sahibi finalde Esra Tokelli oldu.

Kendi yarıştığı sezonda da sakinliği ve el becerisiyle dikkat çeken Esra Tokelli, All Star sezonunda resmen eleme potasından çıkamadı. Fakat ne yaptı, ne etti elinin lezzetini bir kez daha kanıtladı. Tüm potaları geçerek şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazandı.

Yarışmanın ardından Hürriyet'ten Hakan Gence ile buluşan Esra Tokelli, hem yarışma hakkında hem de hayatı hakkında bilinmeyen detaylardan bahsetti.

Yarışmanın ardından Hürriyet'ten Hakan Gence ile buluşan Esra Tokelli, hem yarışma hakkında hem de hayatı hakkında bilinmeyen detaylardan bahsetti.

Yarışma sürecine dair soruları yanıtlayan kuzum Esra, finalde karşı karşıya geldiği Tahsin'in bayıldığı an çok kötü hissettiğini de söyledi.

Hakan Gence ile yapmış olduğu röportajda yakın dönemde lösemi olduğunu söyleyen Tokelli "son bir taramam kaldı" dedi.

Hakan Gence ile yapmış olduğu röportajda yakın dönemde lösemi olduğunu söyleyen Tokelli "son bir taramam kaldı" dedi.

'Evet, bir ameliyat geçirdim, o ameliyatta doktor fark etti. Ama bunu da gülümseyerek karşıladım. İnanmak başarmanın yarısı… İlaçlarımı kullandım, tedavimi gördüm, şimdi gayet iyiyim. Son bir taramam kaldı, inşallah onda da sıkıntı çıkmayacak.'

Mutfakla tanışma sürecinin aslında çok erken yaşlara ve kötü bir olaya dayandığını söyleyen Esra Tokelli, "1 yaşımda mutfakta çok talihsiz bir kaza geçirmişim. Doktorlar yaşamaz demiş." diyerek hikayesini anlattı.

Mutfakla tanışma sürecinin aslında çok erken yaşlara ve kötü bir olaya dayandığını söyleyen Esra Tokelli, "1 yaşımda mutfakta çok talihsiz bir kaza geçirmişim. Doktorlar yaşamaz demiş." diyerek hikayesini anlattı.

Mutfakla 1 yaşında tanıştığını ama bunun yemek için değil, yaşadığı talihsiz bir kaza sebebiyle olduğunu anlatan MasterChef Esra yaşadıklarının zorluklarıyla yüreklerimizi burktu.

'Şeker Bayramı arifesiydi. Annem mukabeleye gidiyordu. Babam da eve tüp alacaktı. Tüpçü “Tüp var ama takacak kimse yok. Sen takarsan vereyim” demiş. Babam takmaya çalışmış ama gaz kaçırıyormuş. O sırada mutfaktaymışım. Abim kucaklayıp içeri götürmüş ama tekrar mutfağa gitmişim.'

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Yaşadığı büyük kazanın ardından ellerinin yapıştığını ve yıllarca açılmadığını söyleyen Esra Tokelli, "Hala yaşıyorum ve mutfaktayım" diyor.

Yaşadığı büyük kazanın ardından ellerinin yapıştığını ve yıllarca açılmadığını söyleyen Esra Tokelli, "Hala yaşıyorum ve mutfaktayım" diyor.

'Babam tüpü denemek için kibriti çaktığı anda sızan gaz alev almış, ben alevlerin içinde kalmışım. O arada babamın camı açmasıyla da tüp patlamış. Ve ben cayır cayır yanmışım. Doktorlar “24 ya da 48 saat yaşar” demiş. 45 yaşımdayım, yaşıyorum ve hâlâ mutfaktayım. Mesela o olaydan sonra ellerim yapışmış, yıllarca açılmadı, 7 yaşına gelince ameliyatla açıldı.'

Yarışmanın ilk gününden itibaren sosyal medyada abartı bulunan makyajıyla eleştirilerin hedefi olan ve o dönem "Dört dörtlük muhafazakar biri değilim" açıklaması yapan Esra Tokelli, "Kendimi bildim bileli böyleyim." dedi.

Yarışmanın ilk gününden itibaren sosyal medyada abartı bulunan makyajıyla eleştirilerin hedefi olan ve o dönem "Dört dörtlük muhafazakar biri değilim" açıklaması yapan Esra Tokelli, "Kendimi bildim bileli böyleyim." dedi.

Makyajlarıyla sosyal medyanın diline düşen Esra, kendine özen göstermeye dikkat ettiğini de söylüyor.

Böylece bir dönem dillerden düşmeyen makyajını eleştirenlere de son kez cevap vermiş oluyor.

Böylece bir dönem dillerden düşmeyen makyajını eleştirenlere de son kez cevap vermiş oluyor.

'Kendimi bildim bileli böyleyim. Kendime ve herkese saygım var, aynaya baktığımda karşımda gördüğüm kişi çok önemli. Sabah kalkar, elimi yüzümü yıkar, makyajımı yaparım.'

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