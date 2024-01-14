MasterChef'in Son Şampiyonu Kuzum Esra'nın Çocukken Yaşadığı Korkunç Olay
MasterChef'in Son Şampiyonu Kuzum Esra'nın Çocukken Yaşadığı Korkunç Olay
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Koskoca bir sezon MasterChef All Star geride kaldı bildiğiniz gibi. Sezon boyunca potadan potaya giren ve ne olursa olsun finale kadar emin adımlarla yürüyen Esra Tokelli ise şampiyon oldu. Şimdilerin dikkat çeken isimlerinden MasterChef'in kuzum Esra'sı, Hürriyet'ten Hakan Gence ile yaptığı röportajda anlattıklarıyla yürek burktu.
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MasterChef All Star'ın dokuz ay boyunca kıran kırana süren mücadelesi geçtiğimiz hafta Esra ve Tahsin'in finaliyle sona erdi.
MasterChef'te Cemre Uyanık'tan sonra yeni bir kadın şampiyon bekleniyordu tabii ki. Kupanın sahibi finalde Esra Tokelli oldu.
Yarışmanın ardından Hürriyet'ten Hakan Gence ile buluşan Esra Tokelli, hem yarışma hakkında hem de hayatı hakkında bilinmeyen detaylardan bahsetti.
Hakan Gence ile yapmış olduğu röportajda yakın dönemde lösemi olduğunu söyleyen Tokelli "son bir taramam kaldı" dedi.
Mutfakla tanışma sürecinin aslında çok erken yaşlara ve kötü bir olaya dayandığını söyleyen Esra Tokelli, "1 yaşımda mutfakta çok talihsiz bir kaza geçirmişim. Doktorlar yaşamaz demiş." diyerek hikayesini anlattı.
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Yaşadığı büyük kazanın ardından ellerinin yapıştığını ve yıllarca açılmadığını söyleyen Esra Tokelli, "Hala yaşıyorum ve mutfaktayım" diyor.
Yarışmanın ilk gününden itibaren sosyal medyada abartı bulunan makyajıyla eleştirilerin hedefi olan ve o dönem "Dört dörtlük muhafazakar biri değilim" açıklaması yapan Esra Tokelli, "Kendimi bildim bileli böyleyim." dedi.
Böylece bir dönem dillerden düşmeyen makyajını eleştirenlere de son kez cevap vermiş oluyor.
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