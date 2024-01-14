MasterChef'in Son Şampiyonu Kuzum Esra'nın Çocukken Yaşadığı Korkunç Olay

Mutfakla 1 yaşında tanıştığını ama bunun yemek için değil, yaşadığı talihsiz bir kaza sebebiyle olduğunu anlatan MasterChef Esra yaşadıklarının zorluklarıyla yüreklerimizi burktu.

'Şeker Bayramı arifesiydi. Annem mukabeleye gidiyordu. Babam da eve tüp alacaktı. Tüpçü “Tüp var ama takacak kimse yok. Sen takarsan vereyim” demiş. Babam takmaya çalışmış ama gaz kaçırıyormuş. O sırada mutfaktaymışım. Abim kucaklayıp içeri götürmüş ama tekrar mutfağa gitmişim.'