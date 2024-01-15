'Yalı Çapkını'nın Kavuşamayan Aşıkları Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Roma Paylaşımları Büyük Beğeni Topladı!

İki sezondur reyting rekorları kıran 'Yalı Çapkını' dizisinde rol gereği birbirlerine aşık olan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın aşkı gerçeğe dönüştü. Bu yaz Roma'ya tatile giden çiftten aynı yerde pozlar arka arkaya gelmişti.

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