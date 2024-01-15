'Yalı Çapkını'nın Kavuşamayan Aşıkları Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Roma Paylaşımları Büyük Beğeni Topladı!
'Yalı Çapkını'nın Kavuşamayan Aşıkları Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın Roma Paylaşımları Büyük Beğeni Topladı!
İki sezondur reyting rekorları kıran 'Yalı Çapkını' dizisinde rol gereği birbirlerine aşık olan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın aşkı gerçeğe dönüştü. Bu yaz Roma'ya tatile giden çiftten aynı yerde pozlar arka arkaya gelmişti.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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'Yalı Çapkını'nda bir türlü aşklarını gözler önünde yaşayamayan Suna ve Abidin'in gerçek hayatta sevgili olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.
Cuma gecelerine damga vurmaya devam eden Yalı Çapkını'nında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan sonra ortaya çıkan bu aşk hepimizi şaşırttı desek yeridir.
Kimileri bu çifti sosyal medyada çok yakıştırırken kimileri ise şaşkınlığını gizleyememişti.
Son olarak bu yaz İtalya'nın Roma şehrine birlikte tatile giden ve bunu sosyal medya hesaplarından duyuran taze çift ilişkilerini ele güne böyle duyurmuştu.
Sosyal medya paylaşımları👇
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Paylaşımlar arka arkaya geldi.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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