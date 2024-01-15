Ryan Gosling'in "Barbie" Filmi ile En İyi Şarkı Ödülünü Kazanmasına Şok İçinde Verdiği Tepki Herkesi Güldürdü
Ryan Gosling'in "Barbie" Filmi ile En İyi Şarkı Ödülünü Kazanmasına Şok İçinde Verdiği Tepki Herkesi Güldürdü
Geçtiğimiz gece gerçekleşen Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) her ödül töreni gibi çok ses getirdi. Gecede ödül alan Ryan Gosling'in şaşkınlığı olay oldu. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
14 Ocak gecesi 29'uncusu gerçekleşen ve Los Angeles'ta düzenlenen bu önemli ödül gecede birçok yapım ödüllerine kavuştu.
Birçok ünlü ismin katıldığı gecede başarılı yapımlar ödüllerine kavuştu.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı "Barbie" filmi başarılarıyla konuşulur oldu, Altın Küre ödüllerinde de En İyi Gişe Hasılatı ödülünü kazanan film dün gece başarılarına bir yenisini ekledi.
Ryan Gosling'in En İyi Şarkı Ödülünü "I'm Just Ken" şarkısı ile almasına verdiği tepki resmen viral oldu!
İşte o unutulmaz tepki👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, gelen yorumlara birlikte bakalım👇
1. "Bu bir şaka olmalı."
"Billie kazanmasına izin verdi, o bir hayırsever kraliçe."
2. ""dance the night away" şarkısının olmalıydı"
3. "Ne için soyuldum? Soyuldum. Bütün ödülü çöpe at."
İçeriğin Devamı Aşağıda
4. "bu günlerde herkesin kazanmasına izin veriyorlar"
5. "Mücadelelerle ilgili bir şarkı yerine bu trol şarkısı inanılmaz"
6. "yani film kadınların mücadelesi hakkındaydı ve yine de... bir erkek şarkısı mı kazandı? daha da kötüleşmeye devam ediyor 😭"
7. "America Ferrera'nın konuşmasından hemen sonra mı? Oh bu olamaz-"
8. "Bu şarkının sözleri çok kötü"
İçeriğin Devamı Aşağıda
9. "kardeşim şaşkına döndü, bunun bir şaka olduğunu düşündü 💀💀💀"
10. "O bile buna inanmadı."
11. "İnsanlar çok garipmiş gibi bakıyor. Bir sürü dramatik filmde oynadım ve bu kazandı."
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın