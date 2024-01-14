ABD Basınında İlginç Haber: "Taylor Swift Pentagon Projesi mi?"
ABD Basınında İlginç Haber: "Taylor Swift Pentagon Projesi mi?"
Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fox News'da 'Jesse Waters Primetime' programını yapan Jesse Watters, Grammy Ödüllü şarkıcı Taylor Swift için ‘Pentagon projesi mi’ yorumunda bulundu.
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Grammy Ödüllü söz yazarı ve şarkıcı Taylor Swift’in "Pentagon projesi" olduğu öne sürüldü.
Fox News'da "Jesse Waters Primetime" programını yapan Jesse Watters "Taylor Swift'in nasıl bu kadar başarılı olduğunu hiç düşündünüz mü?" diye sordu.
Sunucu "Yaklaşık 4 yıl önce, Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi Taylor Swift'i bir kazanca dönüştürmeye karar verdi" ifadelerini kullandı.
Watters, yayın esnasında bazı görüntüler paylaştı. Görüntülerde, 2019'da NATO görüşmelerinde bir konuşmacı, Swift'i küresel etkiye sahip isimlerden biri olarak örnek gösteriyor.
NTV’de yer alan habere göre; aktardığına göre Watters, "Bu gerçek. Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi NATO'ya Taylor Swift'in dezenformasyonla mücadele için kullanılmasını öneriyor" dedi.
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Bu haberin ardından Pentagon açıklama yaptı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, şarkıcının hit parçası "Shake It Off"a (Salla) gönderme yaparak "Bu komplo teorisine gelince, sallayacağız" dedi.
Singh, şarkıcıya yönelik farklı göndermeler yaparak bu iddiaları alaycı bir şekilde reddetti.
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