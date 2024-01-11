Sabahların Sultanının Kombinini Kopyalayan Taylor Swift, Seda Sayan'ın Dünya Modasına Yön Verdiğini İspatladı
Sabahların Sultanının Kombinini Kopyalayan Taylor Swift, Seda Sayan'ın Dünya Modasına Yön Verdiğini İspatladı
Dünyaca ünlü Taylor Swift'in Golden Globes kombini, son zamanlarda birbirinden enteresan estetik operasyonlarla gündem olan sabahların sultanı Seda Sayan'ın kombin seçimine benzetildi...
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Yıllardır 'Sabahın Sultanı' programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden.
Sesine, şarkılarına, kendine has tarzına ve çorap kültürüne diyecek söz olmayan ünlü şarkıcı, sık sık ve farklı sebeplerle magazin gündeminde düzenli olarak yer alıyor biliyorsunuz...
Son dönemlerde Çağlar Ökten'le yaşadığı dolu dizgin aşkla ve yüzüne yaptırdığı türlü türlü estetik operasyonlarıyla konuşulan Seda Sayan en son sünnet derisi meselesiyle ağızları açık bırakmıştı.
Yaptığı estetikleri çekinmeden paylaşan, hem yüzüne hem de vücuduna sünnet derisi enjekte ettirdiğini söyleyen Seda Sayan'ın genç kalma aşkına sosyal medyadan tepki yağmıştı.
Şimdi ise sabahların sultanı olmanın ve kalitenin nasıl bir şey olduğunu hepimize kanıtlar nitelikte bir paylaşımla gündem oldu kendisi.
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Seda Sayan'ın çorabını ihmal etmediği yeşil pullu kombini Taylor Swift'in Golden Globes kombinine benzetildi!
Bu alakasız ama benzer ikilinin kombinlerini yan yana görenler yorum yapmadan edemedi tabii!
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