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Kocasının Neden Sürekli Hayattan Bezmiş Gibi Takıldığı Sorulan JLO, Asıl Toksiğin Kendisi Olduğunu Kanıtladı

Kocasının Neden Sürekli Hayattan Bezmiş Gibi Takıldığı Sorulan JLO, Asıl Toksiğin Kendisi Olduğunu Kanıtladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.01.2024 - 03:33

Altın Küre Ödüllerine negatif enerji saça saça giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck olay olmuştu. Muhabirlerin 'Ben neden hep mutsuz?' sorusuna cevap veren Jennifer Lopez'in hal ve tavırları güldürdü.

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2001'de tanışan, 2002'de nişanlanan, 2003'te düğünü ertelediklerini açıklayan bir dönemin en efsane ikilisi Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2004'te de temelli ayrıldıklarını duyurarak çok hızlı başlayıp çok hızlı biten aşk hikayelerinden birini yaşamıştı.

2001'de tanışan, 2002'de nişanlanan, 2003'te düğünü ertelediklerini açıklayan bir dönemin en efsane ikilisi Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2004'te de temelli ayrıldıklarını duyurarak çok hızlı başlayıp çok hızlı biten aşk hikayelerinden birini yaşamıştı.

Ardından şok bir şekilde, tam 18 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Ve bu sefer daha önce beceremediklerini becererek nihayet evlenmeyi başardılar!

Ardından şok bir şekilde, tam 18 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Ve bu sefer daha önce beceremediklerini becererek nihayet evlenmeyi başardılar!

Fakat evlendikleri günden beri, aynı eski zamanlarda olduğu gibi Ben Affleck'in hayattan bezmiş ve bıkmış halleriyle gündeme geldiler.

Fakat evlendikleri günden beri, aynı eski zamanlarda olduğu gibi Ben Affleck'in hayattan bezmiş ve bıkmış halleriyle gündeme geldiler.

Her ne kadar her şeyin gayet yolunda olduğunu söyleseler de kameralara yansıyan görüntülerin büyük çoğunluğu hep aksini söyledi...

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödüllerinde beraber boy gösteren ikili, kırmızı halıda yürürken saçtıkları negatif enerjiyle yine dillere düşmüştü.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödüllerinde beraber boy gösteren ikili, kırmızı halıda yürürken saçtıkları negatif enerjiyle yine dillere düşmüştü.

JLO ve Ben Affleck'in karışık aşk hikayesinden, kırmızı halıdaki fiyaskodan ve gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Altın Küre Ödülleri gecesinden sonra JLO'nun muhabirlere verdiği röportajın kocası Ben Affleck'le olan kısmı sosyal medyada resmen viral oldu...

Altın Küre Ödülleri gecesinden sonra JLO'nun muhabirlere verdiği röportajın kocası Ben Affleck'le olan kısmı sosyal medyada resmen viral oldu...
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"İnsanlar neden sürekli Ben'in yüz ifadesi konusunda endişeleniyor?" diye sorulan Jennifer Lopez, ilginç bir tonlamayla "Ben'in durumu iyi. Onun için endişelenmenize gerek yok, merak etmeyin. O gayet iyi, mutlu, burada! Aday gösterildi, bana sadece "üşüyorum" dedi. İnsanların neden bu kadar endişelendiğini anlamıyorum" diyerek cevap verdi...

"İnsanlar neden sürekli Ben'in yüz ifadesi konusunda endişeleniyor?" diye sorulan Jennifer Lopez, ilginç bir tonlamayla "Ben'in durumu iyi. Onun için endişelenmenize gerek yok, merak etmeyin. O gayet iyi, mutlu, burada! Aday gösterildi, bana sadece "üşüyorum" dedi. İnsanların neden bu kadar endişelendiğini anlamıyorum" diyerek cevap verdi...

Önce Jennifer Lopez'in bu ilişkideki asıl toksiğin kendisi olduğunu düşündürten tuhaf konuşmasına bir bakalım!

1. Sonra da hiçkimseye inandırıcı gelmeyen JLO'nun cevabına ve dominant tavrına sosyal medyadan gelen yorumlara beraber bakalım! 😂

1. Sonra da hiçkimseye inandırıcı gelmeyen JLO'nun cevabına ve dominant tavrına sosyal medyadan gelen yorumlara beraber bakalım! 😂

2. "Kusura bakmayın ama birini esir tutan herkes böyle söyler"

2. "Kusura bakmayın ama birini esir tutan herkes böyle söyler"
twitter.com

3. "Yalanı bırak Jennifer, adamı strese sokuyorsun"

3. "Yalanı bırak Jennifer, adamı strese sokuyorsun"
twitter.com
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4. "Mutlu musun Ben?"

4. "Mutlu musun Ben?"
twitter.com

5. "Ben, yardıma ihtiyacın varsa göz kırp"

5. "Ben, yardıma ihtiyacın varsa göz kırp"
twitter.com

6. "Bunları ondan duymamız gerekiyor Jen"

6. "Bunları ondan duymamız gerekiyor Jen"
twitter.com

7. "Ben, rehine gibi gözüküyor"

7. "Ben, rehine gibi gözüküyor"
twitter.com

8. "Böyle söyleyince durumun daha iyi gözükeceğini mi düşünmüş?😂"

8. "Böyle söyleyince durumun daha iyi gözükeceğini mi düşünmüş?😂"
twitter.com
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9. "Ben kendi adına konuşamıyor mu???"

9. "Ben kendi adına konuşamıyor mu???"
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10. "Hiç ikna olmadım, daha iyi bir açıklama yapabilirsin JLO"

10. "Hiç ikna olmadım, daha iyi bir açıklama yapabilirsin JLO"
twitter.com

11. "Jennifer Lopez herkesin her şeyi bilmesini istiyor. Ben bu yüzden üzgün görünüyor, özel hayatı kalmadı. Bir de ilişkileri hakkında film çekiyor şimdi 😬"

11. "Jennifer Lopez herkesin her şeyi bilmesini istiyor. Ben bu yüzden üzgün görünüyor, özel hayatı kalmadı. Bir de ilişkileri hakkında film çekiyor şimdi 😬"
twitter.com

12. "Eğer bir kadın, kocasının iyi olduğunu tüm dünyaya duyurma gereği duyuyorsa, o adam kesinlikle iyi durumda değildir"

12. "Eğer bir kadın, kocasının iyi olduğunu tüm dünyaya duyurma gereği duyuyorsa, o adam kesinlikle iyi durumda değildir"
twitter.com
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