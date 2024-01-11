Kocasının Neden Sürekli Hayattan Bezmiş Gibi Takıldığı Sorulan JLO, Asıl Toksiğin Kendisi Olduğunu Kanıtladı
Kocasının Neden Sürekli Hayattan Bezmiş Gibi Takıldığı Sorulan JLO, Asıl Toksiğin Kendisi Olduğunu Kanıtladı
Altın Küre Ödüllerine negatif enerji saça saça giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck olay olmuştu. Muhabirlerin 'Ben neden hep mutsuz?' sorusuna cevap veren Jennifer Lopez'in hal ve tavırları güldürdü.
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2001'de tanışan, 2002'de nişanlanan, 2003'te düğünü ertelediklerini açıklayan bir dönemin en efsane ikilisi Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2004'te de temelli ayrıldıklarını duyurarak çok hızlı başlayıp çok hızlı biten aşk hikayelerinden birini yaşamıştı.
Ardından şok bir şekilde, tam 18 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Ve bu sefer daha önce beceremediklerini becererek nihayet evlenmeyi başardılar!
Fakat evlendikleri günden beri, aynı eski zamanlarda olduğu gibi Ben Affleck'in hayattan bezmiş ve bıkmış halleriyle gündeme geldiler.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödüllerinde beraber boy gösteren ikili, kırmızı halıda yürürken saçtıkları negatif enerjiyle yine dillere düşmüştü.
Altın Küre Ödülleri gecesinden sonra JLO'nun muhabirlere verdiği röportajın kocası Ben Affleck'le olan kısmı sosyal medyada resmen viral oldu...
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"İnsanlar neden sürekli Ben'in yüz ifadesi konusunda endişeleniyor?" diye sorulan Jennifer Lopez, ilginç bir tonlamayla "Ben'in durumu iyi. Onun için endişelenmenize gerek yok, merak etmeyin. O gayet iyi, mutlu, burada! Aday gösterildi, bana sadece "üşüyorum" dedi. İnsanların neden bu kadar endişelendiğini anlamıyorum" diyerek cevap verdi...
Önce Jennifer Lopez'in bu ilişkideki asıl toksiğin kendisi olduğunu düşündürten tuhaf konuşmasına bir bakalım!
1. Sonra da hiçkimseye inandırıcı gelmeyen JLO'nun cevabına ve dominant tavrına sosyal medyadan gelen yorumlara beraber bakalım! 😂
2. "Kusura bakmayın ama birini esir tutan herkes böyle söyler"
3. "Yalanı bırak Jennifer, adamı strese sokuyorsun"
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4. "Mutlu musun Ben?"
5. "Ben, yardıma ihtiyacın varsa göz kırp"
6. "Bunları ondan duymamız gerekiyor Jen"
7. "Ben, rehine gibi gözüküyor"
8. "Böyle söyleyince durumun daha iyi gözükeceğini mi düşünmüş?😂"
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9. "Ben kendi adına konuşamıyor mu???"
10. "Hiç ikna olmadım, daha iyi bir açıklama yapabilirsin JLO"
11. "Jennifer Lopez herkesin her şeyi bilmesini istiyor. Ben bu yüzden üzgün görünüyor, özel hayatı kalmadı. Bir de ilişkileri hakkında film çekiyor şimdi 😬"
12. "Eğer bir kadın, kocasının iyi olduğunu tüm dünyaya duyurma gereği duyuyorsa, o adam kesinlikle iyi durumda değildir"
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