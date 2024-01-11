Taylor Swift ve Blake Lively Arkadaşlığının Modayı Katletmesini İzleyenler Kombinlerini "Yılana" Benzetti
Taylor Swift ve Blake Lively Arkadaşlığının Modayı Katletmesini İzleyenler Kombinlerini "Yılana" Benzetti
Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve can dostlarından olan Blake Lively dün akşam gittikleri yemek için yaptıkları kombinleriyle dillere düşmeyi başardı. Detaylar👇
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Oyuncu Blake Lively'i siz de bizim gibi "Gossip Girl" günlerinden beri takip ediyor ve tanıyor olabilirsiniz.
Kendi ailelerini kuran ve ilişkilerini paylaşmayan Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti 11 yıldır birlikteler o yüzden kendisini özel hayatıyla gündemde göremiyoruz pek.
Oyuncunun ünlü şarkıcı Taylor Swift ile herkes tarafından bilinen bir arkadaşlığı var. İkili sık sık bir arada görüntüleniyor.
Geçtiğimiz gece ikili birlikte New York gecelerinde görüntülendi, giydikleri kıyafetin demodeliği gözleri kanatan cinstendi...
Özellikle Blake Lively'in ilkbahar kombini ve Swift'in uzun botları ilgi odağı olmayı başardı.
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Gelen yorumlara bakalım👇
1. "Blake'in Kıyafeti bana kızıl kral yılanını hatırlatıyor."
2.
3. "Yılan çizmeler yılan gibi kıvrılıyor."
4. "Blake yerine ben üşüyorum."
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5. "Dondurucu havada mini etek mi giyilir? Gösteriş 🤦♀️"
6. "Alman bayrağı?"
7. "Taylor Swift'in bir stiliste ihtiyacı var. Blake ona yardım etmeli."
8. "Elbise, saç ve aksesuarlar ilk kez piyasaya çıkıyor ama botlar tekrar... Kafam çok karıştı."
9. "Bulundukları New York sıcak olmalı çünkü burası çok soğuk 😭😭😭"
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10. "Bu yeşil de neyin nesi? Elbise çok iyi ama botlar kötü... Kafam çok karıştı xD"
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