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Bir Orada Bir Burada Görmeye Alıştığımız Dua Lipa'nın New York Paylaşımı Jet Lagın Varlığını Sorgulattı

Bir Orada Bir Burada Görmeye Alıştığımız Dua Lipa'nın New York Paylaşımı Jet Lagın Varlığını Sorgulattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 12:41 Son Güncelleme: 11.01.2024 - 12:42

Bir türlü yerinde duramayan Dua Lipa Altın Küre Ödüllerinden sonra New York'ta görüntülendi. Verdiği pozlara hayranlarından yorum gecikmedi. Detaylar 👇

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Artık pop müzik diyince çoğumuzun aklına gelen isimlerden olan Dua Lipa'yı mutlaka duymuşsunuzdur.

Artık pop müzik diyince çoğumuzun aklına gelen isimlerden olan Dua Lipa'yı mutlaka duymuşsunuzdur.

Kendisi müziğe olduğu kadar seyahat etmeye de bayılıyor olacak ki gezmekten albüm çıkaramıyor!

Kendisi müziğe olduğu kadar seyahat etmeye de bayılıyor olacak ki gezmekten albüm çıkaramıyor!

Bir orada bir burada gördüğümüz Dua Lipa'nın sosyal medya hesabı dünyanın dört bir yanından fotoğraflarıyla sürekli çalkalanıyor.

Bir orada bir burada gördüğümüz Dua Lipa'nın sosyal medya hesabı dünyanın dört bir yanından fotoğraflarıyla sürekli çalkalanıyor.

Gezmeye görmeye ve bu hayatı hakkıyla yaşamaya gönül vermiş genç şarkıcı yılbaşında da Hindistanday'dı.

Gezmeye görmeye ve bu hayatı hakkıyla yaşamaya gönül vermiş genç şarkıcı yılbaşında da Hindistanday'dı.

Şarkıcı"nyc'ye hızlı giriş 🍎" notuyla paylaştığı gönderisiyle hayranlarına New York'ta olduğunu söyledi.

Şarkıcı"nyc'ye hızlı giriş 🍎" notuyla paylaştığı gönderisiyle hayranlarına New York'ta olduğunu söyledi.
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Yorumlara birlikte bakalım👇

1. "Jetlag ile nasıl başa çıkıyor? Ben olsam çıldırırdım."

1. "Jetlag ile nasıl başa çıkıyor? Ben olsam çıldırırdım."

2. "İklim değişikliğinin nedeni"

2. "İklim değişikliğinin nedeni"
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3. "Tüm gökyüzü ve New York renk paleti ile uyumlusunuz. Sadece NASIL"

3. "Tüm gökyüzü ve New York renk paleti ile uyumlusunuz. Sadece NASIL"

4. "Neden ben ayrılır ayrılmaz New York'a gittin? Takılabilirdik :("

4. "Neden ben ayrılır ayrılmaz New York'a gittin? Takılabilirdik :("

5. "Küresel ısınmanın nedeni"

5. "Küresel ısınmanın nedeni"

6. "Bu kolaylıkla albüm kapağı olabilir!!! 😍🔥"

6. "Bu kolaylıkla albüm kapağı olabilir!!! 😍🔥"

7. "Stüdyoya hızlı bir giriş yap. Albüm nerede?"

7. "Stüdyoya hızlı bir giriş yap. Albüm nerede?"
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8. "Yeni albüme artık çok ihtiyacımız var"

8. "Yeni albüme artık çok ihtiyacımız var"

9. Çok özür dilerim, lütfen bana kızma.

9. Çok özür dilerim, lütfen bana kızma.

10. "Gidip de kesinlikle çarpıcı görünmeyeceğin bir yer yok."

10. "Gidip de kesinlikle çarpıcı görünmeyeceğin bir yer yok."

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