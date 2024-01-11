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Zaferin Rengi Filminde Rus Bir Kadına Hayat Veren Gonca Vuslateri'den Göğsünü Kabartan Açıklamalar

Zaferin Rengi Filminde Rus Bir Kadına Hayat Veren Gonca Vuslateri'den Göğsünü Kabartan Açıklamalar

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 09:27

Son dönemde magazinde kendisini kucağına almayı beklediği bebişiyle andığımız Gonca Vuslateri, vizyona girmesini beklediği filmi için samimi açıklamalarda bulundu. Milli mücadele zamanına değinen filmde Rus bir kadını canlandıran Vuslateri, rolün kendisine hissettirdiklerini anlattı.

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Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve her rolüyle bizi şaşırtmaya devam eden Gonca Vuslateri, Türkiye'de en sevilen oyuncular arasında elbette.

Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve her rolüyle bizi şaşırtmaya devam eden Gonca Vuslateri, Türkiye'de en sevilen oyuncular arasında elbette.

Yıllar yıllar önce Ruhsar dizisi ile kamera önüne çıkan Vuslateri, şimdiye kadar sayısız işin altına imza attı. Rol aldığı her yapımda oldukça başarılı isimlerle, başarılı karakterleri ekranlara taşıdı.

Özellikle Yalan Dünya dizisindeki Eylem ve Vasfiye Teyze karakterleri seyircilerin aklına kazındı.

Özellikle Yalan Dünya dizisindeki Eylem ve Vasfiye Teyze karakterleri seyircilerin aklına kazındı.

Fakat Vuslateri'nin rol aldığı işlerin pek çoğu fenomen olmayı başardı. Kendisi son olarak Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde Sedef Altınbay olarak ekranlara geldi.

Biliyorsunuz ki hem dizilerde hem de gerçek hayatta oldukça farklı ve kendine has bir tarzı var Vuslateri'nin.

Biliyorsunuz ki hem dizilerde hem de gerçek hayatta oldukça farklı ve kendine has bir tarzı var Vuslateri'nin.

Bu sayede komedide de, dramda da oldukça başarılı işler çıkarttığını söylemek mümkün. Her türlü rol yakışıyor ünlü oyuncuya.

Vuslateri'yi son dönemde magazinde kucağına almak için sabırsızlandığı bebeğinin haberleriyle görüyoruz.

Vuslateri'yi son dönemde magazinde kucağına almak için sabırsızlandığı bebeğinin haberleriyle görüyoruz.

Bilmeyenleriniz varsa, Ekim ayında Gonca Vuslateri'nin hamile olduğu haberleri çıkmıştı. Daha sonrasında Birsen Altuntaş kendisinin hamile olduğunu yazmış ve Vuslateri ise doğrulamıştı.

Hatta kendisi ultrasonunu paylaşıp "Atatürk ölmedi. Benim içimde yaşıyor." diyerek herkesi güldürmüştü.

Hatta kendisi ultrasonunu paylaşıp "Atatürk ölmedi. Benim içimde yaşıyor." diyerek herkesi güldürmüştü.

Geçtiğimiz haftalarda ise bebeğinin cinsiyetinin kız olacağını açıklamıştı. İsminin ise 'Asya' olmasını istediğini belirtmişti.

Düğün tarihini de açıklamıştı:

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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı tatilden paylaştığı pozlar ile gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı tatilden paylaştığı pozlar ile gündeme gelmişti.

Hamilelik göbeği büyümeye başlayan Vuslateri'nin pozuna beğeni ve yorum yağmıştı. Göbeği açık gezdiğini görenler 'üşütürsün' yorumlarında bulunmuştu.

Bunların haricinde Vuslateri'nin bir de 16 Şubat tarihinde vizyona girmesini beklediği bir filmi var.

Bunların haricinde Vuslateri'nin bir de 16 Şubat tarihinde vizyona girmesini beklediği bir filmi var.

Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen ve Birce Akalay ile birlikte başrollerini paylaştığı Zaferin Rengi filmi herkesi oldukça meraklandırıyor.

Zaferin Rengi filmi, Atatürk'ün öncü olduğu Anadolu'da başlayan milli mücadelenin getirilerini ve etkilerini gözler önüne sunuyor.

Zaferin Rengi filmi, Atatürk'ün öncü olduğu Anadolu'da başlayan milli mücadelenin getirilerini ve etkilerini gözler önüne sunuyor.

İşgal altındaki İstanbul'da büyüyen mücadele ve futbol zaferiyle bir nebze de olsa moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişi beyaz perdeye yansıyor.

Gonca Vuslateri ise filmde Moskova'dan kaçarak İstanbul'a gelen bir Rus kadını, Vera'yı canlandırıyor.

Gonca Vuslateri ise filmde Moskova'dan kaçarak İstanbul'a gelen bir Rus kadını, Vera'yı canlandırıyor.

'Vera, Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde, Moskova’dan kaçarak İstanbul’a geliyor. Darmaduman bir hayat hikâyesinin mağduru. Ama hiç öyle kurban bilincinde bir kadın değil. Onun için geçmiş geçmişte kalıyor. ‘Biz artık bundan sonraki döneme bakmalıyız’ direncini görebildiğimiz bir karakter.'

Vera'nın kendisine iyi geldiğini ve omuzlarını dikleştiren bir karakter olduğunu da oldukça içten bir şekilde anlatıyor.

Vera'nın kendisine iyi geldiğini ve omuzlarını dikleştiren bir karakter olduğunu da oldukça içten bir şekilde anlatıyor.

'Ben Rus tiyatrosunu çok seviyorum. Moskova’ya gittiğimde seyrettiğim oyunlarda, Anton Çehov’un eserlerinde gördüm ki kadın karakterlerin hepsi çok güçlü. Sosyolojik ve politik her türlü travmaya rağmen kadınlar güçlü, üretken. Böyle bir kadın ruhu yaşamımda kenarda durmalı derdim. Vera omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu.'

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