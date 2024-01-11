Zaferin Rengi Filminde Rus Bir Kadına Hayat Veren Gonca Vuslateri'den Göğsünü Kabartan Açıklamalar
Zaferin Rengi Filminde Rus Bir Kadına Hayat Veren Gonca Vuslateri'den Göğsünü Kabartan Açıklamalar
Son dönemde magazinde kendisini kucağına almayı beklediği bebişiyle andığımız Gonca Vuslateri, vizyona girmesini beklediği filmi için samimi açıklamalarda bulundu. Milli mücadele zamanına değinen filmde Rus bir kadını canlandıran Vuslateri, rolün kendisine hissettirdiklerini anlattı.
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Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve her rolüyle bizi şaşırtmaya devam eden Gonca Vuslateri, Türkiye'de en sevilen oyuncular arasında elbette.
Özellikle Yalan Dünya dizisindeki Eylem ve Vasfiye Teyze karakterleri seyircilerin aklına kazındı.
Biliyorsunuz ki hem dizilerde hem de gerçek hayatta oldukça farklı ve kendine has bir tarzı var Vuslateri'nin.
Vuslateri'yi son dönemde magazinde kucağına almak için sabırsızlandığı bebeğinin haberleriyle görüyoruz.
Hatta kendisi ultrasonunu paylaşıp "Atatürk ölmedi. Benim içimde yaşıyor." diyerek herkesi güldürmüştü.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı tatilden paylaştığı pozlar ile gündeme gelmişti.
Bunların haricinde Vuslateri'nin bir de 16 Şubat tarihinde vizyona girmesini beklediği bir filmi var.
Zaferin Rengi filmi, Atatürk'ün öncü olduğu Anadolu'da başlayan milli mücadelenin getirilerini ve etkilerini gözler önüne sunuyor.
Gonca Vuslateri ise filmde Moskova'dan kaçarak İstanbul'a gelen bir Rus kadını, Vera'yı canlandırıyor.
Vera'nın kendisine iyi geldiğini ve omuzlarını dikleştiren bir karakter olduğunu da oldukça içten bir şekilde anlatıyor.
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