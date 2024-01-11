Zaferin Rengi Filminde Rus Bir Kadına Hayat Veren Gonca Vuslateri'den Göğsünü Kabartan Açıklamalar

'Ben Rus tiyatrosunu çok seviyorum. Moskova’ya gittiğimde seyrettiğim oyunlarda, Anton Çehov’un eserlerinde gördüm ki kadın karakterlerin hepsi çok güçlü. Sosyolojik ve politik her türlü travmaya rağmen kadınlar güçlü, üretken. Böyle bir kadın ruhu yaşamımda kenarda durmalı derdim. Vera omuzlarımı biraz daha dikleştiren bir rol oldu.'