Gençlik Filmi "Mean Girls" 20 Yıl Sonra Müzikal Olarak Beyaz Perdeye Geri Döndü: Galaya Eski Başrol de Katıldı
Gençlik Filmi "Mean Girls" 20 Yıl Sonra Müzikal Olarak Beyaz Perdeye Geri Döndü: Galaya Eski Başrol de Katıldı
Mean Girls filminin 2024 yapımı müzikal ve komedi üstüne tekrardan çekildi. 12 Ocak'ta yayınlanacak filmin galasına birbirinden ünlü isimler aktıldı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
20024 yapımı kült yapımlardan biri olan "Mean Girls" filmini izlemeyeniniz ya da duymayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
Gençlik komedisi kategorisinde yer alan film o yıllar birçok genç kızın favorileri arasındaydı, hâlâ daha arada açıp izleyenler de oluyordur.
Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert, Amanda Seyfried'ın başrollerinde yer aldığı filmin birçok ikonik repliği o zamanlardan beri gençler arasında kullanılır oldu.
Gelelim asıl habere, filmin 2024 versiyonu müzikal kategorisi ile 12 Ocak'ta sinema severlerle buluşacak.
Filmin galası dün gerçekleşti, katılan isimlerden birisi de Lindsay Lohan'dı. Oyuncunun 2004 ve 2024 yılları arasındaki farkı sevenlerini duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birinde 17 diğerinde 37 yaşında güzel oyuncu 😢
Megan Thee Stallion da "Mean Girls" müzikali filminin galasına katılan isimlerdendi.
Renee Rapp filmin asıl kötü kızı olan Regina George karakterini yeniden canlandıracak.
Angourie Rice, filmde Cady Heron karakterini canlandırıyor.
Christopher Briney ise 2024 uyarlamasının Aaron Samuels'i oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tina Fey👇
Auli’i Cravalho👇
Bebe Wood👇
Avantika👇
"The Office" dizisinden tanıdığımız Jenna Fischer'da filmde yer alan isimlerden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda