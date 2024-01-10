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Nicki Minaj 1 Milyar Dinlenmeye En Hızlı Ulaşan Kadın Rapçi Olmayı Başardı: Hayranları Sevinçten Havalara Uçtu

Nicki Minaj 1 Milyar Dinlenmeye En Hızlı Ulaşan Kadın Rapçi Olmayı Başardı: Hayranları Sevinçten Havalara Uçtu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 00:37

Rap müziğin kraliçesi Nicki Minaj yeni albümü 'Pink Friday 2' ile yine bir başarıya imza atmayı başardı. Detaylar içeriğimizde 👇

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Nicki Minaj magazin dünyasının en olaylı isimlerinden, ondan bahsedilince akan sular duruyor, "akıllara yine ne yaptı?" soruları geliyor.

Nicki Minaj magazin dünyasının en olaylı isimlerinden, ondan bahsedilince akan sular duruyor, "akıllara yine ne yaptı?" soruları geliyor.

Rap'in kraliçesi ünvanın sahiplerinden olan Minaj, yaptığı her hareketle ilgiyi çekmeyi başaran ünlülerden biri.

Rap'in kraliçesi ünvanın sahiplerinden olan Minaj, yaptığı her hareketle ilgiyi çekmeyi başaran ünlülerden biri.

Özel hayatı dışında klipleri, şarkıları ve dans performanslarıyla da sevilen rapçinin çoğu şarkısını duymuş olabilirsiniz.

Özel hayatı dışında klipleri, şarkıları ve dans performanslarıyla da sevilen rapçinin çoğu şarkısını duymuş olabilirsiniz.

2023 yılının sonlarında "Pink Friday 2" isimli yeni albümünü çıkarttı ünlü rapçi.

2023 yılının sonlarında "Pink Friday 2" isimli yeni albümünü çıkarttı ünlü rapçi.

Bu albüm 1 milyar dinlenmeye ulaştı ve Minaj bunu en hızlı başaran kadın rapçi oldu.

Bu albüm 1 milyar dinlenmeye ulaştı ve Minaj bunu en hızlı başaran kadın rapçi oldu.
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