Fenerbahçe-Konyaspor Maçının Adeta 'Hande Yener' Konserine Dönmesine Taraftardan Gelen Komik Tepkiler
Fenerbahçe-Konyaspor Maçının Adeta 'Hande Yener' Konserine Dönmesine Taraftardan Gelen Komik Tepkiler
Bol gollü biten Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından Fenerbahçe coştu. Ancak maç sırasında sık sık Hande Yener çalması bir miktar kafaları karıştırdı. Haliyle sosyal medyadan birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı.
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Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor ile karşılaştığı maçı 7-1'lik büyük üstünlükle kazandı.
Yeni rekorlara imza atılan maç sonrası Fenerbahçe taraftarları adeta zevkten dört köşe oldu.
Maçta futbol kadar dikkat çeken bir diğer konu, Fenerbahçeliliğiyle bilinen Hande Yener'in şarkılarının sık sık çalınmasıydı.
Ancak o kadar çok şarkısı çalındı ki taraftar "maça mı geldik, konsere mi?" karmaşası yaşadı.
Bu isyan Serhat Akın'a kadar yansıdı ve taraftardan Hande Yener konserine dönen maçla ilgili birbirinden eğlenceli yorum geldi.
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Siz Hande Yener konserini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım! 😅
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