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Fenerbahçe-Konyaspor Maçının Adeta 'Hande Yener' Konserine Dönmesine Taraftardan Gelen Komik Tepkiler

Fenerbahçe-Konyaspor Maçının Adeta 'Hande Yener' Konserine Dönmesine Taraftardan Gelen Komik Tepkiler

Hande Yener Fenerbahçe
themyscira - Misafir Editör
10.01.2024 - 23:21 Son Güncelleme: 10.01.2024 - 23:22

Bol gollü biten Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından Fenerbahçe coştu. Ancak maç sırasında sık sık Hande Yener çalması bir miktar kafaları karıştırdı. Haliyle sosyal medyadan birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı.

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Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor ile karşılaştığı maçı 7-1'lik büyük üstünlükle kazandı.

Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor ile karşılaştığı maçı 7-1'lik büyük üstünlükle kazandı.

Yeni rekorlara imza atılan maç sonrası Fenerbahçe taraftarları adeta zevkten dört köşe oldu.

Yeni rekorlara imza atılan maç sonrası Fenerbahçe taraftarları adeta zevkten dört köşe oldu.

Maçla ilgili detayları burada bulabilirsiniz:

Maçta futbol kadar dikkat çeken bir diğer konu, Fenerbahçeliliğiyle bilinen Hande Yener'in şarkılarının sık sık çalınmasıydı.

Maçta futbol kadar dikkat çeken bir diğer konu, Fenerbahçeliliğiyle bilinen Hande Yener'in şarkılarının sık sık çalınmasıydı.

Ancak o kadar çok şarkısı çalındı ki taraftar "maça mı geldik, konsere mi?" karmaşası yaşadı.

Ancak o kadar çok şarkısı çalındı ki taraftar "maça mı geldik, konsere mi?" karmaşası yaşadı.

Bu isyan Serhat Akın'a kadar yansıdı ve taraftardan Hande Yener konserine dönen maçla ilgili birbirinden eğlenceli yorum geldi.

Bu isyan Serhat Akın'a kadar yansıdı ve taraftardan Hande Yener konserine dönen maçla ilgili birbirinden eğlenceli yorum geldi.
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