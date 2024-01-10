Kendisinden Büyük Real Madrid Oyuncularına Bile "Abi" Dedirten Arda Güler'e Gelen Komik Yorumlar
Kendisinden Büyük Real Madrid Oyuncularına Bile "Abi" Dedirten Arda Güler'e Gelen Komik Yorumlar
Real Madrid'in geleceği olarak görülen yıldız futbolcumuz Arda Güler, her adımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. İspanyol medyasının da ilgisinin üzerinde olduğu Arda Güler, kendisine 'abi' dedirtmesi sosyal medyanın gündemindeydi. Ayrıntılara birlikte bakalım.
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18 yaşındaki Arda Güler'e takım içinde "abi" diye seslenilmesi sosyal medyanın gündemindeydi.
Relevo'nun yaptığı haberde, "De hecho, a Arda Güler le llaman 'Abi', que en turco significa 'hermano pequeño'" cümlesi geçiyordu.
Yani, "Real Madrid soyunma odasında Arda Güler'e, Türkçe'de küçük kardeş anlamına gelen 'Abi' diyorlar." şeklindeki haber sosyal medyanın diline düştü.
Küçük kardeş anlamına gelen abi? Herkes bu durumu biraz yadırgasa da gelen yorumlar yüzümüzü güldürmeyi başardı.
Bilinçli midir bilmiyoruz ama Arda Güler kendisine abi çektiriyormuş😂
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Mantıklı olan bu ama yine de çok komik😂
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