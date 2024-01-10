Kendisinden Büyük Real Madrid Oyuncularına Bile "Abi" Dedirten Arda Güler'e Gelen Komik Yorumlar

Real Madrid'in geleceği olarak görülen yıldız futbolcumuz Arda Güler, her adımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. İspanyol medyasının da ilgisinin üzerinde olduğu Arda Güler, kendisine 'abi' dedirtmesi sosyal medyanın gündemindeydi. Ayrıntılara birlikte bakalım.