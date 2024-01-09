Rusya'da Ebrar Karakurt İçin Açılan Pankart Karşısında Gözleriniz Dolacak

Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt, Dinamo Moskova maçında adeta şov yaptı. Takımına galibiyeti getiren Ebrar Karakurt sayılarındaki sevincini 'Erik dalı' oynayarak kutladı. Ebrar Karakurt için tribünlerde yer alan pankart ise hepimizi gururlandırdı.