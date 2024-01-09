Rusya'da Ebrar Karakurt İçin Açılan Pankart Karşısında Gözleriniz Dolacak
Rusya'da Ebrar Karakurt İçin Açılan Pankart Karşısında Gözleriniz Dolacak
Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt, Dinamo Moskova maçında adeta şov yaptı. Takımına galibiyeti getiren Ebrar Karakurt sayılarındaki sevincini 'Erik dalı' oynayarak kutladı. Ebrar Karakurt için tribünlerde yer alan pankart ise hepimizi gururlandırdı.
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Namağlup Dinamo Moskova'yı 3-1 ile geçen Lokomotiv Kaliningrad'da Ebrar Karakurt muhteşem oyunuyla taraftarlarını kendisine aşık etmeyi başardı.
40 sayı atarak kariyer rekoru kıran Ebrar Karakurt bu başarısını takipçileriyle de paylaştı.
Ebrar Karakurt için tribünlerde açılan pankart karşısında ise söyleyecek söz bulamadık...
Rusya'da Ebrar Karakurt için "Kendini evinde hisset" pankartı açılmış ve Türk bayrağıyla yan yana salonda yerini almıştı.
Karşılaşma sonunda Ebrar Karakurt ile takım arkadaşları kutlama yaparken rejini "Kendini evinde hisset" pankartına zoom yaptığı anlar👇
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Gelen yorumlar şöyleydi👇
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