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Rusya'da Forma Giyen Ebrar Karakurt'un Sayısının Ardından Kaliningrad Taraftarı Hep Birlikte Erik Dalı Oynadı

Rusya'da Forma Giyen Ebrar Karakurt'un Sayısının Ardından Kaliningrad Taraftarı Hep Birlikte Erik Dalı Oynadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 22:29

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Geçtiğimiz yıl ülkemizde fırtınalar estiren Ebrar Karakurt, İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımından ayrıldıktan sonra Lokomotiv Kaliningrad ile anlaşmasının ardından Rusya'ya gitti.

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Bir süredir Rusya'da forma giyen Ebrar, taraftarla Erik Dalı oynamayı öğretmişti hatırlarsanız.

Bir süredir Rusya'da forma giyen Ebrar, taraftarla Erik Dalı oynamayı öğretmişti hatırlarsanız.

Sizinle burada paylaşmıştık;

Taraftara kısa sürede kendini sevdirmeyi başaran Ebrar, her birine Erik Dalı öğretmeyi de başarmış.

Taraftara kısa sürede kendini sevdirmeyi başaran Ebrar, her birine Erik Dalı öğretmeyi de başarmış.

Ebrar'ın forma giydiği bir maçta, Ebrar'ın sayısının ardından tribünlerde Erik Dalı duyuldu ve tüm taraftarlar Ebrar'ın gösterdiği figürleri sergilemeye başladı.

Ebrar'ın forma giydiği bir maçta, Ebrar'ın sayısının ardından tribünlerde Erik Dalı duyuldu ve tüm taraftarlar Ebrar'ın gösterdiği figürleri sergilemeye başladı.

Ortaya da gülümseden görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

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