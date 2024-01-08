Rusya'da Forma Giyen Ebrar Karakurt'un Sayısının Ardından Kaliningrad Taraftarı Hep Birlikte Erik Dalı Oynadı

Geçtiğimiz yıl ülkemizde fırtınalar estiren Ebrar Karakurt, İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımından ayrıldıktan sonra Lokomotiv Kaliningrad ile anlaşmasının ardından Rusya'ya gitti.
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Bir süredir Rusya'da forma giyen Ebrar, taraftarla Erik Dalı oynamayı öğretmişti hatırlarsanız.
Taraftara kısa sürede kendini sevdirmeyi başaran Ebrar, her birine Erik Dalı öğretmeyi de başarmış.
Ebrar'ın forma giydiği bir maçta, Ebrar'ın sayısının ardından tribünlerde Erik Dalı duyuldu ve tüm taraftarlar Ebrar'ın gösterdiği figürleri sergilemeye başladı.
İşte o anlar;
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