Ali Koç ve Abdulkadir Selvi’nin FETÖ Kavgası: “Benim Zekatım 40 Ali Koç Eder”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözünden FETÖ iması yapan gazeteci Abdulkadir Selvi’ye tepki göstermişti. Selvi, bugünkü köşe yazısında hayatını kaybeden Mustafa Koç’un bir açıklamasını yayınladı ve Ali Koç’tan çok daha fazla FETÖ ile mücadele ettiğini ifade etti.