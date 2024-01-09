Ali Koç ve Abdulkadir Selvi’nin FETÖ Kavgası: “Benim Zekatım 40 Ali Koç Eder”
Ali Koç ve Abdulkadir Selvi’nin FETÖ Kavgası: “Benim Zekatım 40 Ali Koç Eder”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözünden FETÖ iması yapan gazeteci Abdulkadir Selvi’ye tepki göstermişti. Selvi, bugünkü köşe yazısında hayatını kaybeden Mustafa Koç’un bir açıklamasını yayınladı ve Ali Koç’tan çok daha fazla FETÖ ile mücadele ettiğini ifade etti.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesinin iptal olması sonrasında, Abdulkadir Selvi olayın baş sorumlusu olarak Ali Koç’u göstermişti.
Selvi, yaşanan krizin Ali Koç’un ısrarı sonrası ortaya çıktığını söylemişti. Ali Koç ise iddialara çok sert cevap vermişti.
Selvi, bugünkü köşesinde yeniden Ali Koç ile ilgili yazdı.
“Siz Gezi’de çapulculara Divan Oteli’ni açarken, ben “Bu bir kalkışma girişimidir” diye ekranlarda kavga veriyordum.”
“17-25 Aralık’ta FETÖ’nün asıl hedefinin Erdoğan’a kelepçe vurmak olduğunu savunuyordum.”
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“15 Temmuz darbe girişiminde ise gece CNN Türk’te Erdoğan’la yayındaydım. FETÖ’nün darbe girişimine karşı canımı ortaya koyma pahasına mücadele verdim.”
“Rahmetli Mustafa Koç (Ali Koç’un ağabeyi) bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi.”
“Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu?”
“Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder…”
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