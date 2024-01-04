Abdulkadir Selvi, Ali Koç’u Hedef Aldı: “Koç Gibi Organizasyon!”

Suudi Arabistan’da oynanaması planan Süper Kupa mücadelesi, yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanmamış ve takımlar ülkeye dönüş yapmıştı. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u hedef aldı ve yaşanan süreci 28 Şubat’a benzetti.