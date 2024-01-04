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Abdulkadir Selvi, Ali Koç’u Hedef Aldı: “Koç Gibi Organizasyon!”

Abdulkadir Selvi, Ali Koç’u Hedef Aldı: “Koç Gibi Organizasyon!”

Ali Koç dursun özbek
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 12:43

Suudi Arabistan’da oynanaması planan Süper Kupa mücadelesi, yaşanan Atatürk krizi sebebiyle oynanmamış ve takımlar ülkeye dönüş yapmıştı. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u hedef aldı ve yaşanan süreci 28 Şubat’a benzetti.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi için Suudi Arabistan seçilmiş ancak Suudi yetkililerin kulüplerin Atatürk fotoğrafları ve pankartlarına izin vermemesi sonrasında karşılaşma oynanmamıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi için Suudi Arabistan seçilmiş ancak Suudi yetkililerin kulüplerin Atatürk fotoğrafları ve pankartlarına izin vermemesi sonrasında karşılaşma oynanmamıştı.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrasında iki takım da maça çıkmamamakta direterek ülkeye dönmüştü.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olay sonrasında iki takım da maça çıkmamamakta direterek ülkeye dönmüştü.

Yaşanan Süper Kupa krizinin yankıları sürüyor.

Yaşanan Süper Kupa krizinin yankıları sürüyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, krizin mimarı olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u gösterdi.

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, krizin mimarı olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u gösterdi.

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısını okumak için tıklayınız...

Selvi, ismini açıklamak istemediği Galatasaraylı bir yöneticinin Riyad’dan, Fenerbahçe yönetiminde yer alan bir gazetecinin ise İstanbul’dan dezenformasyonun yayılmasını sağladığını iddia etti.

Selvi, ismini açıklamak istemediği Galatasaraylı bir yöneticinin Riyad’dan, Fenerbahçe yönetiminde yer alan bir gazetecinin ise İstanbul’dan dezenformasyonun yayılmasını sağladığını iddia etti.
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“Maçın Suudi Arabistan’da oynanmasına onay veren, imzalanan protokolü kabul eden, paranın kasalarına girmesine izin veren, divan kurulunun kararına rağmen takımları Suudi Arabistan’a götüren Ali Koç ve Dursun Özbek’in son birkaç gün içinde Atatürkçülük hassasiyetleri ön plana çıkıyor.”

“Maçın Suudi Arabistan’da oynanmasına onay veren, imzalanan protokolü kabul eden, paranın kasalarına girmesine izin veren, divan kurulunun kararına rağmen takımları Suudi Arabistan’a götüren Ali Koç ve Dursun Özbek’in son birkaç gün içinde Atatürkçülük hassasiyetleri ön plana çıkıyor.”

“Ali Koç, Türkiye’de “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartını hazırlatıyor, Atatürk resimlerini tişörtlere bastırıyor”

“Ali Koç, Türkiye’de “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartını hazırlatıyor, Atatürk resimlerini tişörtlere bastırıyor”

“Dursun Özbek ondan geri kalmamak için Riyad’da baskı yaptırıyor.”

“Dursun Özbek ondan geri kalmamak için Riyad’da baskı yaptırıyor.”

“Sonuç itibarıyla “Koç” gibi bir organizasyon yapılarak Süper Kupa maçı sabote ediliyor.”

“Sonuç itibarıyla “Koç” gibi bir organizasyon yapılarak Süper Kupa maçı sabote ediliyor.”

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