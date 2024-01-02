Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa ve Arap Karşıtlığı Yorumu: "Sinsi Bir Girişim, Açık Bir Operasyon"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa ve Arap Karşıtlığı Yorumu: "Sinsi Bir Girişim, Açık Bir Operasyon"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle iptal edilen Süper Kupa maçı sonrası yeniden yükselişe geçen Arap karşıtlığına ilişkin konuştu. Erdoğan siyasilerden de gelen bazı söylemlerin özellikle turizimi baltamaya yönelik olduğunu savundu.
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Suudi Arabistan’da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finali, takımların Atatürk'ü anan pankart ve formalarla sahaya çıkmak isteğinin karşılanmaması nedeniyle iptal olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında yükselen Arap karşıtlığına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle ⬇️
"Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan, turizmi baltalamaya yönelik kampanya yürütüldüğünü gördük. Şimdi benzer bir durumun spor üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz."
"Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet liderleri de bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllülük yapmaktadır."
"Bu nefret siyasetinin kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Türkiye'ye ve çıkarlarına sinsi bir girişim, açık bir operasyon var. Bu oyunu boşa çıkaracağız."
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