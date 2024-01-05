Ali Koç Suudi Arabistan'da Yaşanan Süper Kupa Krizi Hakkında Konuştu
Ali Koç Suudi Arabistan'da Yaşanan Süper Kupa Krizi Hakkında Konuştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinde yaşananlar hakkında konuştu. Ali Koç, TFF'nin şartları kulüplere bildirmediğini söyledi.
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HaberTürk'e konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da yaşanan pankart krizi hakkında konuştu. Yaşananları anlatan Ali Koç, pankarttan "Cumhuriyet" ibaresinin çıkarıldığını söyledi.
"Bizim son dakikada bir dayatmamız falan söz konusu değil. Bu bir. İki, yazışmalar haftalar önceden başlıyor. Sizde Atatürk logosu var, Parla marşı söylenecek, 100. yıl logosu var. Biz de her şey normal gidiyor diye düşündük. TFF'nin 'bu pankartla çıkacaksınız' dediği pankart programdan çıkarıldı. Yeni pankart basıldı. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da cuma günü her şey kapalıdır. O gün pankart bastırıldı. Yine bize yazıyla gelen çocukların çıkacağı tişört de programdan çıkarıldı."
"Maçtan bir gün önceki sabah 9.30'da yazı yazdık. 'Isınmaya bu tişörtle ve bu pankartla çıkacağız' diye. Çabuk bir cevap alamadık. Burada bir kavram karmaşası var. Bizim formamız ve Galatasaray'ın forması onaylandı. Çubuklu formamızla çıkacaktık, Galatasaray da 100.yıl formasıyla çıkacaktı fakat buna onay verildi mi verilmedi mi bilmiyoruz."
"Dibine indikçe, bu süreçte en az sıkıntılı taraf Suudiler. Bizim anladığımız kadarıyla, maçtan çok önce sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamış. Çok toleranslı davrandıklarını söyleyemem. Bizim ülkemize iki yabancı takım gelse bizim hassasiyetlerimize uymak zorundalar. Takdir edersiniz etmezsiniz, tasvip edersiniz etmezseniz. Suudi Arabistan'da da böyle hassasiyetler varsa biz bunu maç günü mü öğreneceğiz! Maça birkaç saat kala. Buradaki sorumluluk TFF'de, çok net!"
Ali Koç: Bize maçtan önce 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!' pankartıyla çıkacağımız söylenmişti. Maç günü gelince '100. Yılımız Kutlu Olsun!' pankartıyla çıkacağımız söylendi.
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Ali Koç ısınmaya bu formayla çıkmak istediklerini söyledi. "Böyle bir formanın sıkıntı yaratacağı aklımın ucundan geçmedi" dedi.
"Sayın Büyükekşi her şey yolunda diyor. Programı anlatıyor. Bizi niye toplantıya çağırdınız o zaman dedim? Diyorlar ki, sizin pankart ve tişört... Biz de dedik ki, bizim pankartla hiçbir derdimiz yok. Pankartla çıkmayacağız zaten. Tişört olmazsa olmaz dedik."
"Maça 3 saat kala Cumhuriyet yazılı pankartlardan ve parla marşının TFF tarafından çıkarıldığını öğrendik. TFF, geri adım atmış haberimiz yok. Maça saatler kala haberimiz oldu.”
Ali Koç: "Suudi yetkililer, maçtan önce TFF'nin programında bulunan 4 maddeyi çıkartmış"
Ali Koç: "Federasyonumuzun statta bulunan yetkilisi, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların stada girerken üzerlerinin aranacağını iletti bize. Bu kadar da olmaz! Normalde soyunma odasına kimse giremez ama polisler giriyor ve pankartı alıyorlar."
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"Polisler soyunma odalarına girdi. Pankartı aldılar. Galatasaray'ın da pankartını almışlar. Maçtan sonra vereceğiz demişler. İş gerildi. İki kulüp de oteli arayıp takımlara 'Otelden çıkmayın' dedi."
Ali Koç, yaşanan pankart krizi hakkında söyledikleri👇
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