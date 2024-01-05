Ali Koç Suudi Arabistan'da Yaşanan Süper Kupa Krizi Hakkında Konuştu

- 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun' pankartı yerine '100. yılımız kutlu olsun' pankartı ile çıkılacak.

- Çocukların seremonide giyeceği ve arkasında Atatürk imzası bulunan tişörtler kaldırılacak.

- Norm Ender'in Parla marşı kaldırılacak.

- Led panolarda olacak olan Atatürk görselleri kaldırılacak.