Ali Koç Açıkladı: Fenerbahçe'de Başkanlığını Bırakıyor mu?

HaberTürk'te 'Nedir Ne Değildir Özel' programında katılan Ali Koç, Fenerbahçe'de yeniden başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı konusunda sorulan soruyu yanıtladı. Ali Koç, 'Seçimde aday olmayı planlamıyorum. Ancak asla asla dememeyi de öğrendim.'