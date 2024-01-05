Ali Koç Açıkladı: Fenerbahçe'de Başkanlığını Bırakıyor mu?
Ali Koç Açıkladı: Fenerbahçe'de Başkanlığını Bırakıyor mu?
HaberTürk'te 'Nedir Ne Değildir Özel' programında katılan Ali Koç, Fenerbahçe'de yeniden başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı konusunda sorulan soruyu yanıtladı. Ali Koç, 'Seçimde aday olmayı planlamıyorum. Ancak asla asla dememeyi de öğrendim.'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek seçimler hakkında konuştu.
Ali Koç: “Asla asla dememeyi öğrendim, ama dönem sonunda tekrar aday olmayı düşünmüyorum.” dedi.
Ali Koç: "Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasını sadece sportif olarak mı açıklıyorsunuz? Ben iddaa ediyorum, Ali Koç başkanken Fenerbahçe ligde asla şampiyon olamaz." ifadelerini kullandı.
"Kullanmayı elverişli, belli yerlerden bilgiler alan kişi ve kişiler, kupada yaşananları getirdi getirdi "Ali Koç, Cumhurbaşkanı'na karşı bir eylem içinde" demeye getirip, yok ikinci Gezi hazırlığıymış bilmemne. Neler neler yazıldı. İnanılır gibi değil."
"Ali Koç, CHP'nin başına geçecek deniyor. Yahu benim siyasetle hiçbir ilgim alakam yok. Belediye encümeni bile olursam çıkın benim suratıma tükürün."
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Sizler o fetö için salya sümük ağlamış adamlarınız siz kimsiniz koskoca Fenerbahçe’yi bu terörist örgüt ile yan yana anacaksınız. Çok ağır davalar açacağız bunlara. Bunlar siyasette bir taraf olup oranın dibinden beslenen kullanışı aparatlar."
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