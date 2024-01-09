Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Cevabının Ardından Gazeteci Gökhan Dinç Salonu Terk Etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Cevabının Ardından Gazeteci Gökhan Dinç Salonu Terk Etti
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Gazeteci Gökhan Dinç, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos’un anlaşmasındaki maddi detaylarla ilgili bir soru yöneltti.
Başkan Hasan Arat, "SPK kuralları neyi gerektiriyorsa öyle açıklama yaparız" diyerek cevap verdi.
Gökhan Dinç: "Şeffaflık vaadiyle göreve geldiğiniz için sordum." diyerek sorusunu yineleyince Başkan Hasan Arat, "SPK kuralları çerçevesinde dedim, şeffaflık ile SPK aynı şey değildir." ifadelerini kullandı.
Siz soru sorabilirsiniz, cevap vermek durumunda değilsiniz diyen Hasan Arat salonda alkışlandı. Gökhan Dinç yaşananlardan sonra salonu terk etti. O anlar👇
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