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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Cevabının Ardından Gazeteci Gökhan Dinç Salonu Terk Etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Cevabının Ardından Gazeteci Gökhan Dinç Salonu Terk Etti

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 14:14

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, teknik direktör Fernando Santos'un imza töreninde gazeteci Gökhan Dinç ile tartıştı. Başkan Hasan Arat'ın sözleri salonda alkışlanırken, Gökhan Dinç salonu terk etti.

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Gazeteci Gökhan Dinç, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos’un anlaşmasındaki maddi detaylarla ilgili bir soru yöneltti.

Gazeteci Gökhan Dinç, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos’un anlaşmasındaki maddi detaylarla ilgili bir soru yöneltti.

Başkan Hasan Arat, "SPK kuralları neyi gerektiriyorsa öyle açıklama yaparız" diyerek cevap verdi.

Başkan Hasan Arat, "SPK kuralları neyi gerektiriyorsa öyle açıklama yaparız" diyerek cevap verdi.

Gökhan Dinç: "Şeffaflık vaadiyle göreve geldiğiniz için sordum." diyerek sorusunu yineleyince Başkan Hasan Arat, "SPK kuralları çerçevesinde dedim, şeffaflık ile SPK aynı şey değildir." ifadelerini kullandı.

Gökhan Dinç: "Şeffaflık vaadiyle göreve geldiğiniz için sordum." diyerek sorusunu yineleyince Başkan Hasan Arat, "SPK kuralları çerçevesinde dedim, şeffaflık ile SPK aynı şey değildir." ifadelerini kullandı.

Siz soru sorabilirsiniz, cevap vermek durumunda değilsiniz diyen Hasan Arat salonda alkışlandı. Gökhan Dinç yaşananlardan sonra salonu terk etti. O anlar👇

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