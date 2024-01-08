Bir Kedi Ara Sokaklarda Ekstrem Bir Sürüş Deneyimi Yaşayan Bisikletçiye Korku Dolu Anlar Yaşattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1XOZ-...
Şampiyon bisikletçi Pedro Ferreira, sosyal medya hesabından yaşadığı heyecan verici sürüş deneyimlerini paylaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ferreira'nın başına talihsiz bir olay geldi.
Ara sokakta bisikletiyle belirlediği rotada sürüşünü gerçekleştirirken önüne bir anda bir kedi fırladı.
Hem Ferreria'nın hem de kedinin büyük bir facianın eşiğinden döndüğü o anlar, izleyenlerin de yüreklerini ağzına getirdi.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın