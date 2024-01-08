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Bir Kedi Ara Sokaklarda Ekstrem Bir Sürüş Deneyimi Yaşayan Bisikletçiye Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bir Kedi Ara Sokaklarda Ekstrem Bir Sürüş Deneyimi Yaşayan Bisikletçiye Korku Dolu Anlar Yaşattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 23:28 Son Güncelleme: 08.01.2024 - 23:29

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Şampiyon bisikletçi Pedro Ferreira, sosyal medya hesabından yaşadığı heyecan verici sürüş deneyimlerini paylaşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1XOZ-...
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Ferreira'nın başına talihsiz bir olay geldi.

Ferreira'nın başına talihsiz bir olay geldi.

Ara sokakta bisikletiyle belirlediği rotada sürüşünü gerçekleştirirken önüne bir anda bir kedi fırladı.

Ara sokakta bisikletiyle belirlediği rotada sürüşünü gerçekleştirirken önüne bir anda bir kedi fırladı.

Hem Ferreria'nın hem de kedinin büyük bir facianın eşiğinden döndüğü o anlar, izleyenlerin de yüreklerini ağzına getirdi.

Hem Ferreria'nın hem de kedinin büyük bir facianın eşiğinden döndüğü o anlar, izleyenlerin de yüreklerini ağzına getirdi.

İşte o anlar;

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